人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解禁“路边摊”？这些地方都有动作！

2023年05月09日08:59 | 来源：中国新闻网
小字号

　　淄博的“烟火气”传到了一线城市。深圳出台新条例，不再全面禁止路边摊。在此之前，北京、上海、兰州等城市也进行相关探索。如何平衡商业经营与城市管理之间的关系，成为各地政府面临的一道新考题。

　　深圳不再全面禁止“路边摊”，多地已出招

　　近日，新修订的《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》经深圳市七届人大常委会第十七次会议表决通过，自2023年9月1日起实施。

　　修订后的《条例》不再全面禁止路边摊。具体包括，将原本“禁止商店、门店超门、窗外墙摆卖、经营”的规定，修改为“商场、门店超出门、窗外墙摆卖、经营的，应当符合规范”。

　　在原先“禁止擅自占用城市道路及其两侧、人行天桥、人行隧道和其他公共场所堆放物品、摆摊设点、销售商品”的基础上，增加“街道办事处可以根据方便群众、布局合理、监管有序的原则划定摊贩经营场所”的例外规定。

　　今年以来，北京、上海、兰州等城市也在探索外摆经营的相关政策。

　　1月，北京发布《清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案》，提出51项改革任务打通痛点堵点，其中包括规范商圈外摆经营等内容。2月，上海发布《关于进一步规范新时期设摊经营活动的指导意见(征求意见稿)》，提出区人民政府会同市有关部门根据需要，可以划定设摊开放区，设置特色点、疏导点、管控点，同时划定严禁区、严控区、控制区等。

　　近日，兰州发布了《关于进一步规范外摆经营的指导意见(试行)》，规范了设置外摆区域、个人设摊行为，明确了外摆设置条件，提出了创新设置特色点位，鼓励形成“基本商业为主体、设摊经营为补充”的服务格局。

　　设摊如何管理？各地明确经营规范

　　政策方面的不再全面禁止并不意味着完全放开，不少地区已经开始探索新型设摊形式，新的管理规范亟待建立。

　　例如，今年备受关注的网红城市淄博早在两年前，就对居民摆摊做出指导。2020年6月，淄博经开区综合行政执法局规划12个便民疏导点、早夜市分布点，同时，在规定区域内经营将不收取任何费用、并且一切水电费全免。

　　北京、上海等一线城市对商业外摆的经营品类、区域范围以及外摆时间等也做出明确规定。针对试点外摆可能会产生地摊现象、影响市容市貌的问题，今年年初，北京相关部门负责人对媒体表示，推进外摆试点主要是满足群众休闲消费、品质消费的需要，不是“地摊儿”。

　　深圳新修订的条例也明确，禁止占用城市道路和公共场所堆放物品、摆摊设点、销售商品。违反此项规定的，由市、区城管和综合执法部门责令改正；拒不改正的，由市、区城管和综合执法部门按照占地面积处每平方米一千元罚款；情节严重的，并处没收违法堆放、摆卖的物品和实施违法行为的工具。

　　杭州对外摆区的卫生、桌椅设施等作出规定。杭州要求外摆区的桌椅等应作为公共设施向行人和游客免费开放，不得限制使用。

　　兰州提出，食品摊贩和街头艺人应具备相应的资质，符合条件的个人可以向早市、夜市等运营主体提出申请。

　　专家：商业外摆政策不是简单的能或不能

　　如何平衡城市“烟火气”与市容环境的关系，如何避免一放就“乱”，一管就“死”？

　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林向中新网表示，允许商业外摆能够促进民生经济，能够创造就业机会，促进老百姓收入增长，同时也是活跃经济末梢循环中非常重要的一个环节。

　　盘和林表示，设置路边摊要和城市规划配合起来，划定可以摆摊的路边摊区域、对店家的外摆行为进行管理。

　　“大多数城管和路边摊摊主的矛盾其实在于政策上的一刀切，在执法过程中不够人性化。”盘和林表示，对于商业外摆，不能简单的给出“能”或“不能”的政策，而是要将具体的执法判断交给基层，同时将监督基层执法者的权力交还给摊主、店主、居民。 (韦香惠)

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打好防汛抗旱“主动仗” 农业农村部：全力夺取夏粮和全年粮食丰收
　　人民网北京5月9日电 （记者李栋）当前全国已进入主汛期，部分地区发生洪涝灾情，防汛抗旱进入关键期。近日，农业农村部下发通知，要求各地提早做好农业防汛抗旱工作，努力减轻灾害影响和损失，全力夺取夏粮和全年粮食丰收。…
中欧经贸合作成果丰硕：贸易额创新高 投资不断扩大
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部