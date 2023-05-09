科技日报讯 （记者矫阳 实习记者沈唯）我国城际市域列车有了全新“升级版”。5月7日，记者从中车四方股份公司获悉，该公司自主研制的我国新型城际市域智能列车（CINOVA2.0）在青岛正式发布。其在国内城际市域列车领域首次采用智能辅助驾驶、数字孪生等“黑科技”，搭载30多项智能化配置，实现行车、服务、运维等全运用场景智能化。

该智能列车专门用于城际市域铁路，是我国首款城际市域列车的智能升级版。在继承城际市域列车“快起快停、快速乘降、载客量大、安全可靠”等特点的基础上，融合了“复兴号”的先进设计理念，采用新材料和新技术打造，具有外形更靓丽、大脑更聪明、跑起来更节能、乘坐更舒适、运用更经济等技术优势。

与首款城际市域列车相比，“升级版”智能列车首次采用“无接触”式智能卫生间，开关门、洗手、取纸、冲水、座圈更换等操作均采用自动感应。

(责编：王仁宏、陈键)

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