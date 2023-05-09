人民网北京5月9日电 （记者李栋）记者从全国供销合作总社获悉，今年春耕期间，我国化肥市场供应总体充足，价格总体平稳。

中国农资流通协会发布的数据显示，5月8日，中国化肥批发价格综合指数为3039.55点，比2月初下跌6.67%。

“分品种来看，春耕以来，氮肥市场供应充足，价格有所降低；钾肥受国际市场价格持续走低影响，国内氯化钾价格有所下调；磷肥价格呈现小幅上扬趋势。”中国农资流通协会市场分析师张丽君介绍。

在今年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示，综合各方面情况看，今年春耕化肥供应总量充足，价格运行基本平稳。

“从供需情况看，预计今年春耕期间化肥需求量约2265万吨，与往年基本持平，当前国内化肥生产量超过2400万吨，能够满足春耕生产需要。从基层铺货速度看，随着春耕稳步推进，各地化肥到位率稳步提升。”刘涵说。

化肥是粮食的“粮食”，做好化肥生产保供对于维护国家粮食安全至关重要。为切实确保春耕用肥，农业农村部配合发改委、财政部、工信部等部门，通过做好农资保供稳价、推进农资打假专项治理、强化监测预警和加强科学施肥技术指导等措施，畅通了化肥运输渠道，为全年粮食丰收夯实了物资供应基础。

国家发展改革委等部门此前印发的《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》要求，省级发改委要会同有关部门单位结合本地实际，5月底前定期或不定期开展会商，集中分析研判本地区春耕化肥市场供需和价格形势，主动协调解决化肥产、储、运、销等环节存在的问题，其中13个粮食主产省份要成立专门的春耕化肥保供稳价工作专班。

在农资采购方面，全国供销合作社系统采购进度显示：1-4月份从工厂采购各类肥料约3500万吨。“加快农资进店进村入户，保证销售网点货源充足，才能有效满足春耕农业生产需要，筑牢夏粮丰收‘稳定器’。”相关负责人说。

(责编：王连香、吕骞)

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