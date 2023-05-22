人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2023低代码·无代码产业大会”近日在京举办，中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧表示，低代码和无代码技术已成为提升企业应用研发生产力的关键技术，以及搭建各场景业务应用的主要方式。

低代码/无代码开发，是指开发人员将已有代码的可视化模块拖放到工作流中，通过编写少量代码，就可以快速生成应用程序的一种方法。

代晓慧表示，企业数字化转型进程逐步加快，低代码无代码技术作为提升企业应用研发生产力的关键技术，凭借灵活、敏捷、易用的开发能力，逐渐成为企业搭建各场景业务应用的主要方式。

代晓慧介绍，近年来，随着低代码和无代码技术与企业各场景的深度融合应用，呈现出国家顶层政策支持力度加大、技术和应用不断深化融合、标准化工作持续健全完善等发展特点。

“经过多年的实践，低无代码技术正在形成良好的产业发展版图。”中国信息通信研究院副总工程师王爱华表示，随着数字化场景爆发式增长，低代码无代码技术发挥其“短平快”开发的优势，赋予软件研发新的能力和灵活性，成为加速企业软件化进程、促进业务融合、推动企业内部互联互通的重要引擎。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，从低代码和无代码的发展现状来看，在政策、功能、应用、市场各方面都有良好的表现；同时瞬息万变的市场需求，也为低代码和无代码带来了诸多挑战。在未来，低代码和无代码有着巨大的发展潜力。

“未来，希望低代码无代码产业发展能够贯彻落实国家重点政策、持续推动技术与产业融合、加快完善低代码无代码标准体系。”代晓慧说。

会上还发布了《2023低代码和无代码市场调研报告》《2023低代码·无代码应用案例汇编》。

(责编：赵竹青、吕骞)

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