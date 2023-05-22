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驻村生活日记① 果园也是“动物园”，生态农业开眼界！

屈信明  李昊洋
2023年05月22日16:01 | 来源：人民日报中央厨房
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“绿色是农业的底色、生态是农业的底盘”

“生态农业、低碳乡村成为现实，

做到资源节约、环境友好，守住绿水青山”

“乡村振兴要在产业生态化和生态产业化上下功夫，

继续做强做大有机农产品生产、

乡村旅游、休闲农业等产业”

习近平总书记的谆谆教诲言犹在耳

在河南商丘虞城县大侯镇

就有发展生态农业、打造特色有机农产品的实践探索

在当地，黄金梨是一款颇受好评的产品

“品相土里土气，但吃着酸甜有滋味儿”

不只黄金梨酸甜可口，梨园也颇有看头

这里坚持生态农业发展路子，果园好似“动物园”

这个梨园有什么新鲜？我们一起去看看

一群群大鹅呱呱叫、一窝窝鸡满地跑、一群群瓢虫、蜜蜂飞来飞去……园子里的果农说，这里甚至还有黄鼠狼、小青蛇，是一个完整的生态系统。

记者不禁好奇，种梨为啥养这些？

“这些动物对梨树至关重要。”梨园负责人张晓梅告诉记者，梨园坚持生态农业理念，动物们在杀虫、锄草方面发挥了大作用，“大鹅特别爱吃杂草，除草的活儿就交给它；有瓢虫在，蚜虫无处遁形。是不是生态农业，昆虫种群是重要的判断标准。”

这里的鹅在林下散养，活力十足，记者为了给它们拍张特写，弯着腰一路追了好半天。

林下的蜜源植物。这是许多益虫的“旅馆”和“饭店”。

为啥要养鸡？

“鸡爱吃益虫，不能多养，养它主要是为发展休闲农业。来这里赏花、浇水、采梨的游客能尝到土锅炖鸡。大鹅也特别香，7、8斤重的大鹅，足够一家人美餐，非常受欢迎。”张晓梅说，“就是有个头疼事儿，果园里鸡也有天敌——黄鼠狼。”

“可以把鸡和鹅从小养在一起，鹅体格壮、力气大，他们结成伴，鸡就能受到保护。”一旁，虞城县农业农村局驻村第一书记李明泽给张晓梅出主意。

梨园探索开发休闲农业，推出顾客认养经营模式，春季赏花，秋季采梨，夏天来这里乘凉、品尝农家美食。

生态农业，离不开有机肥。 “用骨头、蛋壳、果实、鱼肉等，加以酵素沤肥。比如果实脱落了，那么可能是土壤缺钙，就往地里加一点蛋壳沤的肥料。”张晓梅说。

在这片土壤中长出的黄金梨有啥特色？

“黄金梨坚持有机种植，在避免农残的同时，也努力还原出自然的口感，酸甜适口，汁水丰润。”李明泽说。

汁水丰沛的黄金梨。

“这些年，消费者越来越注重绿色健康、食品安全，黄金梨的销路也越来越好。刚开始，生态梨园前期投入高，销量有限，处于亏损状态，但这几年已逐步实现盈亏平衡。村民们看效益好了，也有人来这儿‘取经’，带动越来越多人就业创业、搞生态农业。”张晓梅说。

附近村民在梨园里实现就业。初夏时节，村民给刚长出的小梨“穿衣裳”。

发展生态农业，生产有机农产品，在此基础上搞乡村旅游、休闲农业……这处小小果园，体现着绿色发展理念。

“总书记说绿水青山就是金山银山，我想，搞生态农业，涵养土壤，就是守住了一片绿水青山吧。”张晓梅说。

(责编：郭思邈、吕骞)
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