人民网北京5月22日电 （记者许维娜）党的二十大报告提出，“建设现代化产业体系”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。此前召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，并作出了一系列重要部署。

如何将重大战略部署转化为实际行动？如何理解建设实体经济支撑的现代化产业体系的内涵？为什么要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系？

“实体经济是我国经济的命脉所在，而实现这一目标的重要途径就是加快建设现代化产业体系。”国家信息中心经济预测部产业室主任魏琪嘉在接受记者采访时表示，此次会议对现代化产业体系提出了完整性、先进性和安全性的具体方向，也提出了更为明确的发展路径。可以预见，加快建设现代化产业体系的重要性日益凸显。

针对现代化产业体系的建构，此次会议提出了“五个坚持”和与之相应的“五个误区”，即坚持以实体经济为重，防止脱实向虚；坚持稳中求进、循序渐进，不能贪大求洋；坚持三次产业融合发展，避免割裂对立；坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出；坚持开放合作，不能闭门造车。

对此，魏琪嘉认为，会议突出强调了五个“坚持”以及应该要注意的政策误区，让地方政府在政策落实过程中“少走弯路”。其中，会议提出的第一个“坚持”就是“坚持以实体经济为重，防止脱实向虚”。

“经济发展任何时候都不能脱实向虚，必须以实体经济为基础。夯实产业发展基本盘是前提。”魏琪嘉表示，当前要多措并举提升产业发展水平，特别是要保持制造业比重基本稳定，以实打实的产业积累和发展进一步巩固实体经济高质量发展的态势。同时，要处理好实体经济和金融的关系，实现两者的良性互动，引导金融体系为实体经济提供更精准、更高效的金融服务。

从会议内容来看，既明确了推进“五个坚持”的性质和方向，又突出了工作重点和总抓手。

魏琪嘉做了进一步阐释，他说，所谓“不能贪大求洋”，是引导各地在推动产业高质量发展的过程中要立足于区域发展的实际条件，尤其要警惕一味“求新求快”，仅仅热衷于上马各类热门新兴产业，却忽略了传统产业的转型升级，这样反而会造成资源的重复浪费以及传统优势的丧失。

“事实上，传统产业经过多年发展，具备量大面广的特点，经过持续转型升级，未来将会有更多传统产业成为优势产业，向新型工业化去迈进必须逐步迈进，不能一蹴而就。”魏琪嘉说。

产业体系是经济体系的重要组成，现代化产业体系是现代化强国的重要支撑。会议还提出，要用好超大规模市场优势，把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作。

“超大规模市场是中国经济发展的特有优势，目前还有多方面红利可以释放，这也是推进扩大内需战略的重要基础和底气所在。”魏琪嘉指出，随着人才红利的逐步显现，中国的超大规模市场可以为技术创新的集成、迭代以及应用推广提供广阔的空间，并有望逐步形成技术优势。坚持创新驱动发展战略更是有助于推动供给侧结构性改革，通过增加高质量产品和服务供给，进一步挖掘内需市场的新增长点，推动供需在更高水平上实现良性循环。

5月5日召开的国务院常务会议审议通过了《关于加快发展先进制造业集群的意见》，明确把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，坚持全国一盘棋，引导各地发挥比较优势，在专业化、差异化、特色化上下功夫，做到有所为、有所不为。

对此，魏琪嘉表示，未来的集群建设需要进一步探索“政府+市场”双轮驱动的发展机制，在尊重市场机制作用的前提下，可考虑实行跨区域产业发展规划，不再局限于“一地一市”，减少重复竞争，着力打造人工智能、新能源汽车、生物医药等重点产业的世界级先进制造业集群。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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