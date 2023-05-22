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中建方程“树上山”燕南裸露荒山绿化项目获评国家“市政工程最高质量水平评价”奖

2023年05月22日16:24 | 来源：新华网
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原标题：中建方程“树上山”燕南裸露荒山绿化项目获评国家“市政工程最高质量水平评价”奖

近日，由中建方程投资建设的乌鲁木齐市天山区“树上山”燕南裸露荒山绿化项目获评国家“市政工程最高质量水平评价”奖。

中国建筑深入践行绿色发展理念，积极探索生态修复环境治理等新业务，坚持创新驱动，发挥专业优势，助力打造美丽新疆。

“树上山”燕南裸露荒山绿化项目位于新疆乌鲁木齐市燕南立交桥和燕儿窝路旁的燕南荒山，是新疆打造生态园林城市的民生工程之一。项目充分运用BIM数字化管理平台+QACM远程管理系统控制监测苗木养护信息，采用生态自循环技术、远程端自动化灌溉的方式提高苗木生存率，对治理水土流失、水源涵养起到重要作用。截至目前，该项目完成绿化8500亩，种植乔灌木300万余株，成活率超过95%，极大涵养了城市赖以生存的氧源和水源基地，持续提升建成区绿化覆盖率，优化城市人居环境，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，已成为新疆首府生态文明建设的标杆和名片。

据了解，市政工程最高质量水平评价是我国市政行业在工程质量方面的最高荣誉，由中国市政工程协会组织，旨在评选出代表国内市政行业同时期最先进水平的工程项目，推进市政行业高质量发展，促进工程质量和技术创新。中建方程将继续践行绿色发展理念，不断开创生态文明建设新局面，建设人与自然和谐共生的现代化，让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点，为建设美丽中国贡献中建力量。

(责编：董童、李源)
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