原标题：网商银行发布2022年ESG报告：将从“普惠金融”向“金融健康”发展进阶

5月22日，网商银行发布2022年可持续发展报告（即ESG报告）。报告显示，网商银行在普惠小微、农村金融、小微绿色金融等三大核心领域稳步增长，其中，小微金融健康度、绿色金融成为关注重点。据悉，这是网商银行第二年披露ESG相关工作进展，此前其曾表示业务方向与ESG目标100%契合。

网商银行党委书记、董事长金晓龙表示，一年来，网商银行在做好金融体系有益补充者的同时，发挥科技银行技术和创新优势，不断探索具有网商银行特色的ESG发展方式，通过创新驱动，已开始尝试将“金融健康”的理念融入到业务实践中，全方位助力小微客户提升金融健康水平。

提升小微金融健康度 成发展理念

报告披露，网商银行为提升小微“金融健康”度，在普惠金融服务扩面提质、发展时刻全力支持、困难时刻鼎力相助、金融教育全心投入等方面开展了多项工作：

在普惠金融服务扩面提质方面，网商银行扩大小微服务范围，已累计为超5000万小微提供数字信贷服务。同时，在小微客户用款高峰、扩张阶段提供充足信贷支持，帮助小微客户在投资能力维度，提升金融健康水平。

2022年，网商银行发布“百灵”人工智能风控系统，该系统如同一位数字化的客户经理，7×24小时在线，根据客户真实的经营需要，给予精准的额度，大大提升了客户满足度与适配性。截至2022年末，“百灵”已能支持70多种自证任务，超过600多万客户使用。

根据报告，网商银行2022信息科技投入同比增长33%。以科技驱动ESG发展，通过技术创新的方式，以人工智能等创新方式，帮助小微客户有效获取金融资源，支持他们规划发展，最终提升“金融健康”度。

此外，网商银行在疫情、灾情等困难时刻，通过保障信贷资金供给、减费让利、延期还本等多种方式，帮助小微客户提升财务韧性，提高金融健康水平。2022年，网商银行让利惠及306万小微，为36万有特殊困难的小微提供延期还款、续贷或重组方案，服务受疫情显著影响的物流经营主体超56万户。

金融知识普及方面，网商银行重点关注“一老一少”群体，加强金融消费者教育，从提升金融素养维度，帮助小微提升金融健康水平。

破局绿色金融 助小微绿色转型

据网商银行ESG报告，该行普惠小微、农村金融、小微绿色金融等领域均取得了较大进展。其中，在小微绿色金融领域，网商银行参与发布《小微企业绿色评价规范》团体标准，并已将小微绿色评价模型从2.0升级到3.0，为623万家小微实现绿色评级，并基于小微绿色评价体系，为42万绿色评分优秀的小微企业提供优惠的绿色信贷。

建立小微绿色评价标准，为小微企业绿色普惠金融服务提供了可能。据网商银行披露，从建立标准、推广评级、落地产品、开放合作多方面发力，2022年已累计为263个绿色核心品牌企业的超2万个下游经销商提供利率优惠的绿色采购贷，并于年内落地了首笔绿色供货贷，将小微绿色金融真正落地，助力小微绿色转型。

随着全球对可持续发展的日益重视，企业践行ESG已经成为共识。ESG强调评价一家公司不仅仅要关注财务表现，更要关注它对环境的影响，对社会带来的价值，以及自身公司治理的健康性。

该报告聚焦对网商银行运营具备重要影响且各利益相关方普遍关注的议题，从环境、社会和治理三个层面明确了16项ESG重点议题，进行重点披露和回应。同时，为保障ESG战略的施行，网商银行建立了覆盖“决策层-管理层-执行层”的ESG管理架构，全面领导公司的可持续发展方向。

(责编：董童、李源)

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