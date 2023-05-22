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“一汽丰田智能电混技术发布暨新卡罗拉上市发布会”举办

2023年05月22日17:25 | 来源：新华网
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原标题：一汽丰田新卡罗拉智慧新生 售价11.68万元起

5月21日，“一汽丰田智能电混技术发布暨新卡罗拉上市发布会”在珠海国际会展中心举办。一汽丰田发布全新技术主张——“IT'S TiME 此刻，智未来”，及以第五代智能电混双擎THS Ⅱ、T-Pilot智能驾驶辅助系统、Toyota Connect智能互联、Toyota Space智能座舱为核心的全新智能化“4T”技术。

当晚，搭载四大智能技术的新卡罗拉焕新上市，将提供1.2T、1.5L汽油动力与1.8L智能电混双擎三种动力版本，共9款车型，为更多家庭用户带来智慧出行新体验。

发布会现场，AI技术通过对“4T”技术全面讲解，为人们描绘了未来出行的新样式；裸眼3D的舞台呈现，使人们领略到颠覆传统的视觉盛宴；智慧新生的新卡罗拉，让一汽丰田全新技术主张“IT'S TiME 此刻，智未来”照进现实。

IT'S TiME 应势而生

“IT'S TiME 此刻，智未来”技术主张，彰显了一汽丰田脚踏实地推进智能化技术应用，致胜未来的决心和实力。“TiME”是“TOYOTA”“Intelligence”“Multi-scene”“Electrification”四个词组首字母的集合，寓意一汽丰田承接TOYOTA发展战略，跃然智能化、多样化、电动化新境界，为用户打造新时代的多样电动智能新体验；其蕴含四大智能化技术，即“4T”。

第一个“T”，取自TOYOTA首字母。自1997年推出世界首款量产HEV车型以来，26年间，丰田双擎车型热销全球100多个国家，实现超2200万的销量。全新第五代智能电混双擎的电池、电机、电控集小型化、轻量化、精密化于一身。

第二个“T”，T-Pilot智能驾驶辅助系统。一直以来，丰田都秉承“交通事故零伤亡”的目标，以构建人、车、交通环境三位一体的综合安全体系为支撑，推进智能驾驶辅助技术的研发，T-Pilot智能驾驶辅助系统则是最新成果，其通过智能化感知、预判和处理技术，在多样化的交通场景下协助用户驾驶，守护出行安全。

第三个“T”，Toyota Connect智能互联，通过数字化技术打破了物理性壁垒，将万物互联。可为用户提供365天×24小时全方位的“安心·安全、舒适·便利、智能·先进”的车联网服务，并通过OTA持续升级进化，让爱车常变常新。

第四个“T”，Toyota Space智能座舱。遵循丰田一贯的“以人为本”设计理念，凭借智能设备的无缝衔接，AI助手的个性化定制，贴近生活场景的丰富应用等功能，为用户打造舒适的移动“第三空间”，创造与众不同的智慧出行新体验。

新卡罗拉全面搭载4T技术

全面搭载4T技术的新卡罗拉，为“家轿之王”再添智能新元素，为新时代家庭用户带来畅享智慧生活的新选择。

搭载第五代智能电混双擎系统的新卡罗拉，动力性和燃油经济性均大幅提升。1.8L阿特金森循环发动机，匹配E-CVT电子无级变速器，最大功率为72kW；高输出驱动电机，最大功率70kW，最大扭矩185N·m，综合功率为101kW，综合动力性能比上一代提高12%；但WLTC工况下综合油耗却低至4.06L/100km，油耗得以改善；为用户提供了“高能低耗”新体验。

新卡罗拉全系标配T-Pilot智能驾驶辅助系统，将支持PCS预碰撞安全系统（带前方行人监测）、DRCC动态雷达巡航控制系统（带全速域跟车行驶功能）、LTA车道循迹辅助系统、AHB自动调节远光灯系统等功能集于一身。在此之上，1.5L汽油动力版与1.8L智能电混双擎版还新增了EDSS紧急驾驶停止系统、RSA道路标识识别辅助系统，尤其是PDA预判式主动驾驶辅助系统可在，当系统检测到道路前方或盲区内的障碍物如行人、自行车骑行者或停放车辆，并有碰撞风险时，将显示于仪表盘上以提示驾驶者，以避免车辆距离障碍物太近，降低风险。此功能可辅助在弯道或前方有车等必须减速的情况下，松开加速踏板便可平稳减速，降低事故发生几率，带来更高的行驶安全性。

新卡罗拉全系标配Toyota Connect智能互联。1.8L智能电混双擎旗舰版还新增了数字钥匙功能，可让手机替代物理钥匙，进行解锁/落锁车门、启动车辆等操作；当用户出门在外时，还可以向家人、朋友分享用车权限。同时，新卡罗拉还支持远程空调、远程寻车、疏忽提醒（含远程锁车）、远程诊断、紧急救援（安全气囊联动）、智能驾驶评分、健康报告、车况查询等功能，不仅能让用户随时掌握爱车信息，也可在车辆发生故障时，第一时间接受来自一汽丰田专业、高效、便捷的服务。

1.5L汽油动力版与1.8L智能电混双擎版新卡罗拉标配Toyota Space智能座舱。搭载7英寸TFT彩色多功能信息显示屏，旗舰版仪表尺寸更是升级至12.3英寸，且支持导航地图投射功能，有效提高驾驶专注性；而10.25英寸多媒体智能在线导航系统分辨率达到1920X720，强光下也可清晰显示。

全新的智能语音交互系统，只需一次唤醒，就可听懂30秒之内的所有指令，还能多意图识别和执行。支持一语即达功能，可将唤醒词与指令同时说出，中间无需等待，例如“你好丰田我要到XXX”，无论是控制空调、车窗，还是听歌、听书，都可轻松实现。同时，在全新车机系统内还预装了高德全国离/在线地图，若是自驾去偏远地区旅行，其精准制导能力远超手机导航。此外，新卡罗拉支持CarPlay/CarLife/HiCar三大平台，所有主流智能手机都可无缝互联。

除了智慧升级，面向新时代用户对高级质感的需求，新卡罗拉外观也实现了再进化。

新卡罗拉前下格栅采用菱格网状设计，可根据不同视觉角度与光源照射角度，呈现出或深邃立体，或动感有力的不同姿态，更具辨识度。全系标配了投射式LED前大灯，同时旗舰版日间行车灯与转向灯采用一体式设计，简单现代又科技感十足。新增17英寸铝合金轮毂，轮辐线条充满节奏感，动感之中不失优雅。此外，新卡罗拉增加了魅力银和红云母两种车身颜色，充分满足用户的多元审美诉求。

2004年，一汽丰田将卡罗拉导入中国，凭借超高的产品魅力和爱与幸福的情感内涵，为中国近500万家庭用户提供了满满幸福感的出行体验。今天，面对智能化汽车新浪潮，新卡罗拉再次屹立潮头，让智能化赋能汽车，为用户打开智能家轿新世界。

(责编：董童、李源)
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