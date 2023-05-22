人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）为加快推进国家能源集团RISE品牌战略，展现置业公司“全球可持续能源后勤保障典范”的品牌形象，国家能源集团置业公司20日在京举行“走进国家能源 一起来RISE”开放日活动。

“品牌是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众对美好生活的向往。”国家能源集团置业公司党委书记、董事长刘志强表示，作为国家能源集团一体化运营体系的重要组成部分，国家能源集团置业公司以提高协同保障能力、降低运营成本为重点，推动“传统服务业务+数智化新型业务”双轮驱动，保障火电水电及新能源、铁路、煤矿等工业物管领域服务提质升级；围绕干部群众生产生活保障领域的急难愁盼问题，补短板、强弱项、固底板、扬优势，推进企业市场化改革，提升盈利创效及科技创新应用；立足能源保供大局，增加多品类服务供给，提供智慧便捷服务，统筹发展和安全，做好央企后勤服务；打造“党员楼长制”“项目部党建”“我为群众办实事”系列党建品牌，实现党建与业务深度融合。

据刘志强介绍，当前，置业公司结合后勤服务型企业属性，科学搭建品牌架构，形成“6个产品服务品牌+3个要素品牌”序列。出版《世界一流示范企业后勤服务标准化手册》，加快推进实现品质服务标准化；开展“党员楼长制”党建品牌建设工作，以特色党建工作引领品牌建设；推进“亿佰超市”商超品牌建设，为偏远矿区提供服务保障；慧采商城助力扶贫和乡村振兴销售超过2.49亿元。

活动现场，北京林业大学经济管理学院物业管理系主任程鹏讲述了置业公司提升现代化后勤服务水平，推动企业高质量发展的具体案例。责任云研究院执行院长张闽湘就国有企业如何积极履行社会责任进行了分析。国家能源集团战略规划部副主任黄相明介绍了国家能源集团品牌建设情况。

“乡村振兴消费帮扶承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往，要加强平台建设，提升品牌影响力，培育打造一口碑好、竞争优势明显的乡村本土特色品牌，有序促进消费转型和技术创新。”国家能源集团置业公司扶贫电商中心主任吕波表示。

专家表示，企业品牌建设与社会责任建设相互统一，相辅相成。一方面，强劲的品牌实力是企业践行社会责任的重要基础；另一方面，企业积极践行社会责任，能够塑造良好的品牌声誉，有效提升品牌价值，进而实现更高质量的发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经