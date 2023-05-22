近日，天猫联合国内权威数据调研机构艾瑞咨询发布《2023辣条行业发展趋势报告》，报告内容基于天猫TMIC数据以及大量用户调查问卷分析，深入洞察消费者对品牌、口味、品质等关键性诉求，揭示出正宗化、品质化、健康化、趣味化、品牌化五大辣条行业趋势。报告显示，中国辣条市场2016-2021年年复合增长率为8.9%，2026年辣条市场规模有望接近千亿。当前辣条市场CR5约为19.3%，消费者对头部品牌有较高的心智认同。

辣条市场的消费者搜索数据显示，搜索量最高的是品牌与品类大类词，卫龙和麻辣王子两大头部辣条品牌受到高度关注。根据天猫TMIC2022年4月到2023年3月辣条搜索UV热度与引导支付人数数据，麻辣王子品牌搜索UV增速为60%。与此同时，头部品牌在提升品质方面做的努力，也在逐渐引领整个辣条行业的品质升级，如麻辣王子打造制药级别GMP洁净车间，用制药标准生产辣条，开创独立小包包装形式，便于分享。卫龙打造自动化放心工厂，具备智能化、数字化生产线的加持，建立了产品安全监控体系。

根据艾瑞消费研究院的调研数据，购买辣条的消费者以年轻女性为主，年龄群体方面，00后和90后总占比75.3%，性别方面，女性TGI指数最高，占比63.2%，男性占比36.8%。

与人们印象中“不能吃辣”的形象不符，广东省一举打败湖南、四川等吃辣大省，夺得辣条购买量榜首。最近180天常用收货省份中，广东位列第一，占比约16%，网购大省江苏、浙江分别位列第二与第三名。

报告显示，辣条的使用场景不再局限于学校门口的小卖部，从小学生零食变成白领零食，消费场景持续丰富深化，辣条与夜宵、下午茶等生活场景融合度越来越高，露营、宴会等新增场景不断拓展。

天猫超级品类日发布《休闲零食新趋势报告》中指出：“玩趣”已经成为线上零食品类发展的下一个重点突破口，不仅仅得满足简单的口腹之欲，能吃既能玩的辣条才是这届爱玩、会玩的消费者们的首选。2021年，飞旺在长沙太平街开设“现拌公室”董顺桃联名线下体验店，店面科技感装修，有店员当场现炒现拌辣条，可以自己DIY现拌辣条，还有各种盒装辣条售卖。麻辣王子推出2米和5.2米超长辣条，成为接亲闹伴郎、朋友整蛊、团建挑战的首选道具。

辣条极强的社交属性，决定了其受众偏向年轻化，与此同时，辣条品牌通过互动式营销方式跟年轻人交流，则更有利于辣条消费持续向年轻群体渗透。如卫龙推出“卫龙辣条节”，源氏辣条联合青岛啤酒打造快闪集市，麻辣王子推出100场麻辣婚礼计划等，辣条品牌的跨界营销行为，正在共同推动辣条“破圈”。

“从小零食到大产业，辣条行业正在迎来新的蜕变，未来，天猫也将持续发力，帮助辣条企业获得新增量。希望辣条能够越来越正宗、越来越健康，走入千家万户，被更多人所喜爱。”天猫豆制品行业负责人表示。

(责编：董童、李源)

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