原标题：中国羽绒服领先品牌波司登连续26年助力中国登峰事业

2023年5月18日——波司登珠峰登山队成功飞跃珠穆朗玛峰，开创了国人在珠峰飞行滑翔伞的记录，于次日成功登顶珠峰。波司登作为中国领先羽绒服品牌，连续26年助力中国攀登者攀越珠峰，以“国牌领先”的态度长期鼓舞中国攀登者与万千消费者。此次，波司登更以专属定制的登山服为珠峰登山队保驾护航，为中国登峰事业贡献专业支持与温暖关怀，书写“世界羽绒服，中国波司登，引领新潮流”的品牌故事新篇章。

以防寒科技温暖守护 26载铸就登峰精神

为纪念人类登顶珠峰70周年，4月13日波司登珠峰登山队正式出发，前往珠峰大本营，开始为期一个月左右的适应海拔、勘察地形等登峰适应准备。5月18日，波司登珠峰登山队成功飞跃珠峰，创造国人与国牌新纪录。5月19日，另外一支波司登珠峰登山队的也成功登顶珠峰，两天内完成两次极限挑战引起业界广泛关注。

波司登珠峰登山队抵达珠峰大本营

攀登珠峰象征着持续战胜自我和勇于挑战极限的精神态度，这种勇敢无畏的“登峰精神”，与波司登专注于品质、追求卓越的品牌理念高度契合。至今，波司登已连续26年支持中国登峰事业——1998年5月24日，波司登首次助力中国登山队成功登顶珠峰，并将“中国波司登登山队”队旗和刻有“波司登雄居中国第一，挑战世界品牌”的金属牌放置在海拔8844.43米的世界高峰。

从2019年至今，围绕创新设计与专利防寒科技，波司登不断推出匠心之作，为中国攀登者保驾护航，包括以“极致保暖、无惧极端环境、专业级防护”为核心的登峰1.0系列，以及凝聚航天科技的100%中国原创登峰2.0系列。

“登峰造极”加持 满足中国消费者多元需求

登顶珠峰，意味着在极限的严峻自然条件和生死挑战前，人类不畏艰难、坚定信念，最终克服种种困难取得成功。一路以来，作为行业领先的中国品牌，波司登始终坚持“登峰精神”，以更硬核的专利技术、更创新的时尚设计，为中国消费者带来更极致的舒适体验，引领中国羽绒服市场登上行业的创新巅峰。

携手多方，匠心打磨：波司登汇聚不同领域的专家和机构，合力探索、共同研发以消费者为中心的高质量产品。2021年，波司登联合中国航空工业文化中心首次将航空材料技术应用于服装领域，选用具有高温吸热储能、低温释热供暖特质的中国航空智能调温材料（PCM智能调温），为消费者营造31℃-33℃恒温感受；同年，波司登携手中国北斗定位专家，利用北斗卫星导航定位技术和5G通信技术，实现“中国北斗卫星导航系统”在羽绒服领域的首次应用，可以精准智能定位，为穿戴者提供专业的安全保护。

硬核技术，创新引领：波司登潜心于深耕防寒科技，成功研发纳米抗菌变革技术、空气自循环体系等多项专利技术，并将技术与羽绒服服装设计结合，屡获国际殊荣与设计大奖。

生命不息，攀登不止。这种勇攀高峰、勇于挑战的登峰精神，也激励着波司登持续创新，不断夯实自身领先国牌地位。同时，波司登也希望能够以这样的精神鼓舞更多的消费者，面对困难与挑战时勇于挑战，成就更好的自己，创造更加美好的未来。

波司登从1976年创立至今，始终坚持“温暖全世界”的使命。未来，波司登将继续践行“世界羽绒服，中国波司登，引领新潮流”的领先国牌责任，秉承勇于攀登、无畏而坚定的“登峰精神”，不断挑战与突破，为消费者提供更极致更高质量的产品与服务，不断满足消费者追求更高层次的时尚与品质需求，代表中国品牌走向世界舞台，打造更具国际影响力的、全球领先的国牌形象。

(责编：曹淼、李源)

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