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“乡村赋能，你我同行”康师傅产业助农项目在湖南启动

2023年05月23日14:33 | 来源：人民网
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5月23日上午，由康师傅老坛酸菜牛肉面携手中国乡村发展基金会发起的“乡村赋能，你我同行”产业助农项目启动仪式在湖南岳阳华容县三封寺镇举办。

“乡村赋能，你我同行”产业助农项目活动现场

深度响应国家战略 彰显全社会担当

乡村振兴，产业兴旺是基础。湖南省农业农村厅乡村产业发展处负责同志在启动仪式上表示：“省农业农村厅高度重视华容芥菜产业发展，支持华容做好芥菜的‘土特产’文章，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动产业全链条升级。希望华容以此为契机，深化与中国乡村发展基金会和康师傅的合作，进一步加强‘三品一标’建设，推进产业智能化、绿色化、融合化，为全省探索‘基金赋能、企业助力、产业兴旺’的发展新模式、新路径，更多更好惠及农村农民。”

华容县政协副主席黄胜表示，去年中央一号文件明确提出了要推动形成“一县一业”发展格局。作为“一县一业”的典型代表，华容芥菜产业为促进农民稳定增收、激发县域经济活力、促进乡村全面振兴提供了很好的支撑。而促进芥菜产业高质量、可持续发展，离不开全社会的共同参与。希望通过本次活动，带动更多的基金、企业参与到乡村产业发展事业中，为乡村产业赋能。

据介绍，康师傅积极响应国家战略开展行动，“乡村赋能，你我同行”产业助农项目是康师傅积极探索乡村振兴帮扶模式的第一步。据悉，本次项目以芥菜（酸菜生产原料）产业为切入点，充分发挥产地优势并整合各类资源，通过农业经营主体孵化、产品品质深耕管理、供应链延伸和优化等系统性工作，形成“村集体+合作社+农户”模式，为乡村产业发展和乡村综合治理注入“品质、品牌、效率”支撑，促进当地产业可持续发展。

齐心协力创发展 公益助农共致富

在湖南省农业农村厅的指导下，在岳阳市农业农村局和华容县人民政府的大力支持下，中国乡村发展基金会联合康师傅老坛酸菜牛肉面，创新帮扶举措，选定在三封镇春农合作社开展华容芥菜产业助农项目，围绕“生产社会化服务+市场竞争力提升+经营管理能力提升”对合作社进行系统性帮扶，提高合作社为农户开展农资、农机、农技和市场的服务能力，并建立村集体参股、合作社经营、农户参与的利益联结机制，壮大村集体经济。

启动仪式上，中国乡村发展基金会相关人员对此次助农项目进行了介绍，芥菜产业已经成为华容县乡村振兴的支柱产业、富民产业和民生产业。项目将以芥菜产业标准化示范基地建设为主线，围绕“标准化生产、专家田间培训、生产社会化服务、产品终端检测及全程档案记录”的生产过程管控。针对芥菜产地地理气候特征，参照酸菜行业农产品流通标准，形成《产地酸菜生产原料种植标准》，提高产品品质和商品化率。同时，将充分整合双方在芥菜产业生产、加工、销售和品牌的资源优势，助力华容县芥菜产业高标准、高质量和高效益发展新模式，助力当地乡村振兴和农户持续增收贡献力量。

“乡村赋能，你我同行”产业助农项目授牌环节

康师傅相关负责人表示，未来，康师傅将依托自身优势资源，不断地将社会责任融入企业发展之中，并携手中国乡村发展基金会持续探索乡村振兴创新模式，将品牌的理想与国家和人民的利益紧密联系起来，全力响应国家战略，助力乡村振兴和农民稳定增收，为农业农村现代化贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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