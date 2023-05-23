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成功登顶！

2023年05月23日17:38 | 来源：央视新闻
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　　今天（23日）上午，2023“巅峰使命”珠峰科考科考登山队员成功登顶。

　　登顶队员在珠峰峰顶展示五星红旗↓

　　还展示了中央广播电视总台旗帜↓

　　世界海拔最高的自动气象站技术升级成功

　　今天（23日）11时54分，海拔8830米世界海拔最高的自动气象站技术升级成功，12时20分，数据通过该气象站成功传输至海拔5200米的珠峰大本营。

　　今年的“巅峰使命”珠峰科考应用了许多“黑科技”。针对极高海拔地区仪器设备的电源问题，科考队和负责探月工程供电系统的研究人员联合，将月球上供电系统技术成功应用到了极高海拔地区，解决了极高海拔地区仪器设备供电面临的极低温、极低压、电源保护自启动等三个卡脖子问题。

　　此次科考由相关领域战略科学家领衔，共有5支科考分队13支科考小组的170多名科考队员参与，聚焦西风-季风协同作用及影响、亚洲水塔变化、生态系统与碳循环、人类活动变化、稀有金属资源等方向开展综合科学考察研究。

　　本文来源：央视新闻微信公众号（ID：cctvnewscenter）

　　监制/李浙 主编/张志达

(责编：胡永秋、袁勃)
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