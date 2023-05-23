新华社拉萨5月23日电 题：中国登山者勇攀“地球之巅”致敬人类首次登顶珠峰70周年

新华社记者曹槟、陈尚才、田金文、黄耀漫

23日，包括中国科考队员、民间登山者及向导在内的30余人从北坡成功登顶珠穆朗玛峰。在人类首次登顶珠峰70周年之际，我国登山者无惧风雪、不懈攀登，向这一壮举致敬。

世界第一高峰珠穆朗玛峰屹立于中国和尼泊尔两国之间，海拔8848.86米。1953年5月29日，新西兰人埃德蒙·希拉里和尼泊尔向导丹增·诺尔盖从南坡登上珠峰，实现人类首次登顶。

“每一次登顶，都是向它致敬。”这是2023年珠峰科考登顶队成员边巴顿珠第七次登顶珠峰。他说：“将自己的登山事业融入国家科考事业中，贡献自己的微薄力量，我感到特别荣幸！”

“十年我只登这一座山，珠峰已然成了我生活的一部分。”当代艺术工作者孙义全先后三次从南坡登顶，今年首次从北坡登顶，他十分激动。

已经五次登顶珠峰的西藏登山队攀岩队队长德庆欧珠今年留守登山大本营。去年，他曾作为登山组长，带领队伍在8830米成功架设了全世界海拔最高的自动气象站。

“以前只要埋头登山就行了，相对轻松；而作为一名科考队员，需要承担更多的责任，登顶不再是唯一目标。”36岁的德庆欧珠说。

全球首位登顶全部14座海拔8000米级高峰的女性董红娟于2013年登顶珠峰，并由此开启了她艰苦卓绝的攀登之路。“我从来没觉得是我征服了山，相反，我觉得是山在接纳我。”她说。

与艰苦恶劣的自然条件作斗争，超越自我，登上顶峰，是全球登山爱好者的共同梦想。登山勇士们不畏险阻、一往无前的精神，鼓舞着一代代登山人向着“地球之巅”前进。

时至今日，登临珠峰顶端已有十多条攀登路线，绝大部分登山者会选择其中的两条传统路线：尼泊尔一侧的南坡路线和中国西藏一侧的北坡路线，能够通过其他路线登顶的攀登者至今仅有100余人。

1960年5月25日凌晨，中国登山队员王富洲、贡布和屈银华首次从“不可逾越”的北坡登上了珠峰峰顶，五星红旗首次插上珠穆朗玛峰顶，创造了人类历史上第一次从北坡登上世界第一高峰的壮举。

1975年5月27日，中国九名登山勇士再登珠峰，中国人首次将觇标带至峰顶，测得珠峰高度数据。藏族登山家潘多成为首位从北坡登顶珠峰的女性。

2000年5月21日，中国第一个民间单人挑战珠峰的勇士阎庚华成功登顶，但不幸在下山途中遇难。

2003年，中国首支民间商业登山队成功登顶珠峰。

2005年5月22日，中国珠峰登顶测量队员成功进行峰顶测量。

2008年5月8日，北京奥运火炬在珠峰峰顶传递，一团以“梦想”命名的火焰，在一个前所未有的高度让梦想照进现实，为奥林匹克运动史留下了光辉一幕。

2012年，中国地质大学（武汉）4名登山队员登顶珠峰，是国内高校独立组织的在校大学生登山队首次登顶珠峰。

2020年5月27日，中国测量登山队成功登顶珠峰，再次精确测量珠峰高度。

……

与此同时，珠峰科考也从“登山科考”转向“科考登山”，实现了从“我要征服你”到“我要了解你”的思路转变。登山不再是第一目标，科考工作的开展高度也在不断攀升。去年，一支由“80后”“90后”组成的科考队登顶珠峰，中国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度。

从登山分离出来的攀岩运动已成为奥运会正式比赛项目，滑雪登山也成为2026年冬奥会的正式比赛项目。此外，攀冰、山地户外运动、全民健身登山等一系列运动也得到了迅速发展。

今年2月，在西班牙加泰罗尼亚滑雪登山世锦赛中，中国小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌；次旦玉珍一人独得女子U18组个人越野和垂直竞速双金。

不畏艰险、勇攀高峰的精神和勇气，70年前从珠峰之巅给全世界人民带去鼓舞，至今仍绽放着时代的光芒。

(责编：袁勃、胡永秋)

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