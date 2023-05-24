人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告显示我国智能制造成熟度水平稳步提升 呈现诸多亮点

2023年05月24日10:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰）智能制造是制造强国的主攻方向。加快发展智能制造，是构建新型制造体系、打造制造强国的重要战略举措，对于培养我国新的经济增长动力，推动我国制造业转型升级有重要意义。

《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，智能制造能力成熟度水平明显提升，并指出要建立长效评价机制，鼓励第三方机构开展智能制造能力成熟度评估，研究发布行业和区域智能制造发展指数。

近日，中国电子技术标准化研究院发布了《智能制造发展指数报告（2022）》（以下简称《报告》），《报告》显示，2022年我国智能制造成熟度指数达106，较十四五初期增长6%。

根据数据统计结果显示，目前我国32%的制造企业达到了智能制造能力成熟度一级水平，21%的企业达到了二级，12%的企业达到三级，四级及以上企业占比达4%。达到GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准二级及以上的智能工厂普及率为37%，三年来增长了12个百分点，各项数据均显示出我国智能制造成熟度水平正稳步提升。

《报告》指出，装备制造、电子信息、原材料、消费品四大重点领域在智能制造推进过程中各有所长，呈现诸多亮点。装备制造领域的研发设计类工业软件应用最为广泛，68%的装备制造企业应用了研发设计类软件开展产品设计和工艺设计。电子信息领域的数字化装备渗透率最高，达72%。27%的消费品工业企业采用了数字化营销手段，电子商务平台应用率达12%。原材料行业在能源管理环节重视应用数字化技术，能源管理平台应用率达27%。

中国电子技术标准化研究院相关负责人表示，下一步将持续深化智能制造能力成熟度标准应用，深入行业研制实施指南，全面铺开建设区域和行业分平台，征集遴选一批适用不同行业和不同等级的产品及解决方案，不断完善智能制造评估服务体系，发挥“以评促建”作用，助力制造业数字化转型、智能化升级。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 2022年数字中国建设取得显著成效
　　
国企改革两大专项工程“科改行动”“双百行动”再扩围
　　人民网北京5月23日电 （黄盛）日前，国务院国资委发布了最新“科改企业”名单和最新“双百企业”名单。其中，“科改企业”数量扩至672户，“双百企业”数量扩至580户。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部