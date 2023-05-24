人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰）智能制造是制造强国的主攻方向。加快发展智能制造，是构建新型制造体系、打造制造强国的重要战略举措，对于培养我国新的经济增长动力，推动我国制造业转型升级有重要意义。

《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，智能制造能力成熟度水平明显提升，并指出要建立长效评价机制，鼓励第三方机构开展智能制造能力成熟度评估，研究发布行业和区域智能制造发展指数。

近日，中国电子技术标准化研究院发布了《智能制造发展指数报告（2022）》（以下简称《报告》），《报告》显示，2022年我国智能制造成熟度指数达106，较十四五初期增长6%。

根据数据统计结果显示，目前我国32%的制造企业达到了智能制造能力成熟度一级水平，21%的企业达到了二级，12%的企业达到三级，四级及以上企业占比达4%。达到GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准二级及以上的智能工厂普及率为37%，三年来增长了12个百分点，各项数据均显示出我国智能制造成熟度水平正稳步提升。

《报告》指出，装备制造、电子信息、原材料、消费品四大重点领域在智能制造推进过程中各有所长，呈现诸多亮点。装备制造领域的研发设计类工业软件应用最为广泛，68%的装备制造企业应用了研发设计类软件开展产品设计和工艺设计。电子信息领域的数字化装备渗透率最高，达72%。27%的消费品工业企业采用了数字化营销手段，电子商务平台应用率达12%。原材料行业在能源管理环节重视应用数字化技术，能源管理平台应用率达27%。

中国电子技术标准化研究院相关负责人表示，下一步将持续深化智能制造能力成熟度标准应用，深入行业研制实施指南，全面铺开建设区域和行业分平台，征集遴选一批适用不同行业和不同等级的产品及解决方案，不断完善智能制造评估服务体系，发挥“以评促建”作用，助力制造业数字化转型、智能化升级。

(责编：乔业琼、吕骞)

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