人民网北京5月24日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，截至目前，我国已有近200家新能源汽车相关检测机构获得CNAS实验室认可，覆盖整车、驱动系统、车载储能系统和充电基础设施等检测能力。

据CNAS相关负责人介绍，目前，CNAS认可的认证机构中有94家为新能源汽车及相关企业开展了质量管理体系和产品认证服务，累计为400余家企业颁发认证证书500余张，近四年年均增长率41%，有力促进了我国的新能源汽车制造、维护、大数据处理、充电桩、电池设计等产品（服务）质量和管理水平的提高。

上述负责人表示，近年来，新能源汽车产业发展呈现出新趋势，检验检测技术发生了很多根本性的变化，对认可工作不断提出新的需求：产品使用场景从单品向系统化、网络化发展，测试评价体系随之向综合评估方向发展，认可需要关注融合多种技术领域。标准体系多元化的发展，促进检测认证市场需求发生结构性变化，认可机构的能力架构也随之变化，需要更多关注新领域。消费终端变化要求产品功能、性能不断创新，认可需适应单一产品检测内容丰富化的要求。此外，在检测手段多样化发展形势下，认可评价方式也需多样化。

据上述负责人介绍，针对我国新能源汽车领域认可需求和认可工作自身的变化特点，CNAS积极开展相关科研、调研、培训等工作，为新能源汽车产业提供增值服务。

一是推动关键技术攻关，研究并推动新能源汽车检测风险认可评价体系建设，运用国际通行的质量管理手段，推动提升新能源汽车产业质量基础设施服务的集成效能。二是开展技术能力评价，在新能源汽车及动力电池、燃料电池、充电设施等相关产业领域，应用合格评定工具为新能源汽车行业发展提供专业技术支撑，积极助推新能源汽车产业检验检测体系建设。三是搭建协同创新平台，依托CNAS组织架构中20多个专业委员会的大质量工作平台优势，着力打造检验检测机构与科研院所、产业链上下游企业协同创新平台，助力汽车产业数字化和绿色化转型升级。四是深化开放合作，依托CNAS加入的国际认可组织多边互认平台，促进我国新能源汽车检验检测报告得到国外采信，为我国新能源汽车企业参与国际竞争、提高国际竞争能力搭建桥梁。

此外，CNAS加大对汽车行业中小企业发展的支持力度，不断提升对中小企业的服务水平，鼓励获得认可的合格评定机构为中小企业提供一站式服务。同时，CNAS多次组织行业培训工作，组织实施实验室间比对，为持续提升零部件实验室认可质量奠定基础。

据上述负责人介绍，为实现我国认可工作高质量发展，近年来CNAS开展了一系列研究和探索工作：开展基于新一代信息技术支撑国家质量基础设施（NQI）建设的重点领域认可新技术研究与示范；以智能设备互联、数据自动采集与交互为基础的智能检测活动的特征，以实验室信息系统建设、数字化运行、设备互联有效性管理等关键技术为突破口，研究建立保障智能检测实验室检测数据追溯、权限管理、信息安全的实验室质量运行技术规范，并在电子、电器及汽车等智能制造典型领域的智能检测实验室中开展示范；结合智能检测实验室特点，研究并开发远程评审等新型认可评审模式等。

上述负责人表示，下一步，基于评审员资源需求分析，CNAS将重点培养燃料电池、汽车风洞、软件信息技术、智能驾驶、网联测试等新兴领域的评审专家，为新的检测技术认可保驾护航。

(责编：乔业琼、吕骞)

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