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世界互联网领先科技成果申报升级 首次分三类征集

2023年05月24日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电（王绍绍、实习生王娴）23日，世界互联网大会国际组织在京举办2023年领先科技成果及“携手构建网络空间命运共同体”实践案例征集宣介会暨会员活动日活动。

世界互联网大会常务副秘书长梁昊表示，作为世界互联网大会乌镇峰会的两项重要活动，“领先科技成果发布展示活动”旨在引领科技前沿创新，倡导技术交流合作，多年来对世界互联网科技发展发挥了积极影响。“实践案例发布展示活动”成功举办两届，已成为促进网络空间国际交流合作，推动构建网络空间共同体的重要平台。

梁昊指出，今年将迎来世界互联网大会乌镇峰会十年，领先科技成果申报全新升级，首次区分基础研究、关键技术、工程研发三个不同成果类型。实践案例活动征集的范围包括“网络基础设施建设”“网上文化交流”“数字经济创新发展”“网络安全保障”“网络空间国际治理”五大领域的全球实践。

据世界互联网大会秘书处介绍，2023年领先科技成果及实践案例活动面向全球范围内的政府部门、国际组织、社会团体、科研机构、高校、技术社群、企业、创新团队等主体发出征集。征集活动到6月21日结束，随后，国际知名专家将组成评审委员会，遵循公平、公正、客观、权威的原则，评选出领先科技成果及《科技之魅》收录名单；评选出年度精品案例及《案例集》收录名单。入选个人及单位将受邀参加2023世界互联网领先科技成果展示活动及实践案例发布展示活动，并通过世界互联网大会官方网站等媒体平台进行多样化、多角度、全方位的宣传。

(责编：乔业琼、吕骞)
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