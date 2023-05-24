人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-4月份，信息通信行业整体运行平稳。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，5G移动电话用户达6.34亿户。

工业和信息化部运行监测协调局介绍，1-4月份，电信业务收入平稳增长，电信业务总量保持两位数增幅。数据显示，电信业务收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.6%。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为846.5亿元，同比增长5.9%，在电信业务收入中占比为14.9%，占比较一季度提升0.1个百分点，拉动电信业务收入增长0.9个百分点。

电信业务收入和电信业务总量累计增速。图片来源：工业和信息化部官网

移动电话用户规模稳中有增，5G用户数快速发展。截至4月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.07亿户，比上年末净增2336万户。其中，5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%，占比较上年末提高3.8个百分点。

5G移动电话用户情况。图片来源：工业和信息化部官网

蜂窝物联网用户突破20亿户，IPTV用户稳步增加。截至4月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户20.11亿户，比上年末净增1.67亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达54.1%。IPTV（网络电视）总用户数达3.89亿户，比上年末净增830.8万户。

5G网络建设稳步推进。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

(责编：申佳平、吕骞)

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