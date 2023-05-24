民族要复兴，乡村必振兴。近日，为助力乡村振兴战略梯次推进，人民网推出“乡村振兴·中国力量”系列访谈。本期节目邀请到河北省唐山市乐亭县县委书记李轶。他说，乐亭县始终把建设富强文明、美丽宜居、百姓幸福的新乡村作为重大责任和历史使命，并通过发展特色蔬果海鲜产业、建设数字乡村、提升乡风文明等方式逐步迈上新阶。

大力发展特色产业 助力当地农民增收

近年来，乐亭县在实施农业产业结构调整过程中，通过“公司+基地+农户”的模式积极引导农民发展高附加值的设施果蔬产业，以市场为导向不断引进优新品种、创新栽培技术，也帮助当地农民实现了增收。

“在我们乐亭，有两个主要的特色产业。一个是设施果菜，一个是乐亭海鲜。”李轶口中的设施果菜产业，在当地农业耕地中约占据三分之一比例，面积达26万亩。据介绍，乐亭的设施果菜主打“错季节”与“多品类”。其中具有代表性的有鲜桃、甜瓜、草莓、樱桃等，这些集中出现于春夏交际之时的应季果蔬，元旦、春节后便可以陆续吃到。这里的设施果蔬销往国内多地，一定程度上填补了果菜市场季节空档，也为当地农民增收提供了更多可能。

海鲜也是乐亭的重要产业。“乐亭是河北省的第一沿海大县，海岸线长度为124.9公里，海洋渔业、养殖业较为发达。”李轶介绍说，乐亭县建造了两个国家级的海洋牧场，盛产梭子蟹、海参、皮皮虾等海产品。同时，由于位于渤海湾的乐亭海域水温低、盐度高，产出的海产品品质也较为上乘，销量较好。

为实现精细化田间管理，乐亭县大力推行“工匠农业”，鼓励引导农户精耕细作，钻研农业技术，开设农民课堂，实施科技兴农，培育“专家型”“学者型”农业人才。特别是打造本土专家技术团队，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体辐射带动户”的链式推广服务模式，并进一步加强基层农技推广队伍建设，组织农技人员开展农技推广服务。不断提升农业现代化水平。

创新农业发展模式 积极建设数字乡村

在现代化市场经济的催生下，生产要素、生产信息处于大规模、高频度的流动状态，乐亭县的农业发展模式也迎来了新思路、新方法。

李轶认为，靠个人生产的农业发展效率较为低下，投资的成本却较高，需要引进社会化专业服务。乐亭县建立了较为完善的农业生产社会服务体系，把农业生产中的部分环节交由第三方机构企业去做。无人机播种、撒药、施肥、收割都由专业的第三方农业服务公司来完成，随之形成的“农村经纪人”队伍也在日益壮大。“乐亭县目前有约1500个农村经纪人，他们深入在田间地头与农产品市场之间，对果蔬市场需求变化及农民生产情况了解充分，给农民带来更切实的帮助。”李轶说。

此外，在建设数字乡村的指引下，乐亭县推出了“数字宝盒”服务平台及数字化象征体系。其中，数字化象征体系通过“数据上行”的方式，像人口普查一样把每家每户的各方面信息进行采集，形成数字乡村大数据库。同时，在数据库内进行数据的分析加工，生产出有用的数字产品。

李轶举例说，数字化象征体系可以描绘出每家每户种的农作物的品种、面积、产量、收获时间等，并可以统计出每家的主要生产机械、农资、人口情况、收入情况等。经过数据化分析后，做到金融授信，方便农户生产经营贷款。

“得益于这个大数据体系，乐亭县不少乡村的电子商务平台也在快速发展。”李轶说，乐亭县在一些重点乡村建设了直播间，方便老百姓自行前往开展直播带货。同时打通乐亭农产品销售网络平台、完善拼购团购等生产资料，帮助农民做好农产品销售。

关于乡村数字宝盒，李轶介绍道：“数字宝盒是指在一些重点镇和乡村建设的集成式科技产品展示服务空间，含取存款机、新能源汽车充电桩、自助洗车机、彩色打印机等，农民可通过自行投币或刷卡的方式体验各种社会化服务。”

重视文化教育发展 推进乡风文明建设

文化振兴是实施乡村振兴的重要内容和力量源泉，乡风文明是乡村振兴的重要目标。作为中国民间艺术之乡，乐亭拥有各级非物质文化遗产项目38项，其中乐亭大鼓、皮影戏、地秧歌等被列入国家级非物质文化遗产名录。

“乐亭是一个文化大县，重视文化建设和教育发展，传承了李大钊先生不断进取的精神内核和思想动力。”提到重视科教文事业，李轶对于乐亭县不少农民都具有能歌善舞、吟诗作对的能力感到欣喜。“近年来，县委县政府加大了对乡村文化活动阵地建设的资金投入。广泛建设新时代文明中心实践站，供村民休闲娱乐、陶冶情操”。

与此同时，乐亭县的乡村间广泛开设了特色民宿、传统文化体验参观等场所，不少乡村的文化阅览室中还会展出村民们的书法作品。“如今，随着乡村振兴战略的全面推进，越来越多的名校毕业生选择回乡创业或执教，这为乐亭的文化教育事业发展奠定了坚实基础。”李轶说。

“乐亭的李大钊故居、海滩海景海鲜、乐亭大鼓、花园式智能化唐钢产业园、京唐港等文旅项目在乐亭等待您。”访谈最后，李轶对游客和网友发出了诚挚邀请。（李凌宇）