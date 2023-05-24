人民网北京5月24日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，5月23日11时54分，世界海拔最高的自动气象站（海拔8830米）完成维护与技术升级，当日12时20分，该气象站观测数据成功传回至海拔5200米的珠穆朗玛峰（以下简称“珠峰”）大本营。

对极高海拔自动气象站进行维护与技术升级，是2023年珠峰极高海拔地区综合科学考察研究的重要任务之一。

去年，第二次青藏高原综合科学考察研究队联合西藏登山队，在海拔5200米至8830米的珠峰北坡，建设了8个自动气象站，初步建成中国珠峰梯度气象观测体系。

“今年我们应用了‘黑科技’，用于解决极高海拔气象站出现固定绳断裂、电源电量耗光等问题。”珠峰极高海拔气象梯度观测科考小组负责人赵华标介绍，针对极高海拔地区仪器设备的电源问题，科考队和负责探月工程供电系统的研究人员联合，将探月工程中供电系统技术成功应用到极高海拔地区，解决了极高海拔地区仪器设备供电面临的极低温、极低压、电源保护自启动等三个卡脖子问题。

据悉，本次科考由第二次青藏高原综合科学考察研究队组织，共有5支科考分队13支科考小组的170多名科考队员参与，聚焦西风—季风协同作用及影响、亚洲水塔变化、生态系统与碳循环等方向开展综合科学考察研究。截至目前，科考队已顺利完成极高海拔气象站维护与技术升级、雪冰样品采集、冰芯钻取等十多项既定科考任务。

(责编：乔业琼、吕骞)

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