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【驻村生活日记】涝能排、旱能灌，高标准农田真给力！

2023年05月24日13:40 | 来源：人民日报经济社会
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原标题：【驻村生活日记②】涝能排、旱能灌，高标准农田真给力！

　　民以食为天。耕地是粮食生产的命根子。党的二十大报告提出：“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”

　　近年来，我国高标准农田建设不断推进，实现从量到质的“双提升”。截至去年底，全国已建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能。

　　高标准农田长啥样，如何实现高产稳产？记者来到河南商丘市大侯镇田间地头一探究竟。

　　先看视频，给眼睛做个SPA~

五月中下旬，豫东地区小麦正处于灌浆期。来到麦田，平整连片的翠绿色煞是喜人，与尽头的农家小屋相映成趣。记者注意到，硬化道路与麦田间，有着一条连贯的深沟——大约一人高、一车宽。

　　乡村农田景色。

　　另一个角度看高标准农田。

　　深沟是干吗用的？“这是排水沟。它一头通向地里一条条有序分布的小水渠，像是人体的毛细血管；一头连着附近的河流，像是人体的大动脉。河、沟、渠相连，共同组成完整的排水系统。”虞城县农业农村局驻村第一书记李明泽说，过去，沟渠不畅是农田淹涝的重要原因。‘渠相连、涝能排’，正是建设高标准农田的重要环节。

　　涝了能排，旱了也得能浇。记者走近麦田间的一眼深井，看到井上面还架着一台电箱。“别小看这个铁盒子，地下埋着许多输变电线路、输水管道，在这一按键就能自动作业。这些水井有大约60米深，天气炎热、久不下雨，全靠水泵抽水灌溉。”李明泽说。

　　防灾减灾对农业生产十分重要。在麦田间，除了水利设施，还配套有墒情监测站、气象预报站等，这些“农家好帮手”帮助乡亲们提前做好灾情防范，下雨前清理沟渠，刮风前加固设施，做好防灾减损。

　　气象技术助力农业生产。

　　高标准农田跟以前还有啥不同？

　　“你看咱们来时的路，过去，这些全都是土路，一下雨就成了‘水泥路’，根本没法下地干活。而现在有了正儿八经的水泥路，加上机耕路、砂石路，有了这些，现代化农田才方便进田作业，大大提升了农业生产效率。”李明泽说。

　　听村民说，以前地里都是土路，有村民想过修路，可大家意见不统一，也凑不出那个钱。“多亏好政策，出钱给大家伙儿修路。村干部仔细宣讲修路的好处，乡亲们听了都很高兴。现在路修通了，不管出趟门还是下地干活都方便多了。”

　　提起道路变化，村民吴大爷十分高兴。

　　“除了这些看得见的设施设备，还有土壤调理剂这个‘宝贝’。它能有效地改善土质，增加有益菌群落，防止庄稼病害发生，提高抗性，同时还能促进根系生长，让庄稼实现高产增产。”李明泽说，得益于高标准农田建设，现在高产年份，一亩地能出一千四百斤小麦，比以前能高出一两成。

　　记者了解到，当地多年前就开始推进建设高标准农田建设。目前，在财政、金融、农业等多方面支持下，一批更高水平的高标准农田正在加快建设。

　　今年，我国将继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩，让每一寸耕地都成为丰收沃土，夯实粮食安全根基，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

　　文/屈信明、李昊洋

　　联合出品：人民日报中央厨房麻辣财经工作室

　　本期责编：冯华、杨彦帆

(责编：申佳平、陈键)
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