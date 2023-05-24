人民网北京5月24日电 （记者栗翘楚）周末和假期相约骑摩托车出游；摩托车户外装备用品在电商平台上热销；与摩托车相关的视频播放量持续走高……近年来，年轻人群体中兴起的“摩托车风潮”逐渐走进公众视野，带动摩托车消费市场跑出加速度。

近日，2023北京国际摩托车展览会在京举行，260家企业参展，展会集传统摩托车、新能源摩托车、骑行装备、零部件、改装等动静态展示与摩托车运动、骑行生活互动交流于一体，展示摩托车全产业链产品。

据中国摩托车商会发布的数据显示，2022年，我国摩托车销售完成2142万辆，连续两年销售规模在2000万辆以上。值得注意的是，休闲娱乐摩托车市场发展迅速，250cc以上大排量摩托车继续保持高速增长，国产品牌大排量摩托车得到了消费者的认可，市场占有率持续增长，成为行业增长新的引擎。

隆鑫通用董事、常务副总经理龚晖表示，一方面，国产品牌大排量摩托车得到消费者的认可，市场占有率持续增长，成为行业增长新的引擎；另一方面，由于大排量摩托车目前的主要消费市场仍然是欧美发达国家，拥有技术优势和品牌势能的中国企业将会走上世界舞台，与国内外优秀品牌进行市场竞争，其出口市场竞争与机遇并存。

据《中国摩托车工业产销快讯》数据显示，2010-2021年250cc以上中大排量摩托车销量由2010年的1.71万辆增长至2021年的33.30万辆，年复合增速达30.98%。

龚晖表示，随着中国经济不断发展，居民可支配收入不断提升，中国消费升级趋势世界瞩目。当前，摩托车从“工具车市场”向“玩乐车市场”转型已成为中国消费升级的必然趋势。中国目前大排量摩托车销售占比不到3%，每万人销量不足4辆，综合考虑人均GDP、GDP增速以及摩托车文化发展阶段等因素，中国市场潜力巨大。

国金证券报告分析认为，近年来，国内大排量增速远高于海外市场。国内销售模式主要以分级渠道代理经销为主，厂家的渠道数量通常意味着其潜在消费者基数，而摩托车产品力和品牌力则直接影响消费者的最终购买意愿及复购可能。强劲的产品力和品牌力赋予厂商更高的产品定价空间，助力厂商出海拓展市场，后者为厂商带来新现金流的同时，也有助于拉升品牌国际化形象，反哺国内市场。

摩托车制造并非新兴行业，我国曾是摩托车世界第一产销大国，但由于道路安全、废气排放、噪声污染以及低端产品集中等问题，摩托车产业发展一度受到影响。如今，随着年轻消费群体的兴起、高品质消费趋势的形成，摩托车产业再次迎来发展契机。

业内人士表示，近年来，摩托车赛事的推广及玩乐车型的普及成为产业爆发的一大内在驱动力。在世界顶级赛事竞逐方面，以珠峰凯越为代表的中国企业，在2023年1月实现达喀尔45年历史中首次有中国厂商以中国制造赛车、中国车手与世界头部厂队进行角逐。

而在玩乐车型方面，一直以巡航类摩托为创新引领者的奔达，在展会上也发布了数台新款车型。据奔达相关负责人介绍，奔达近年的研发投入相当惊人，在动力、车架、电子控制、新能源等诸多方面开始全领域战略布局，其模块化车架平台可以实现同平台跨车型和跨排量生产，

除上述原因外，国内相关产业政策的扶持、居民消费能力提升、技术更迭是促进中大排量摩托车行业发展的几大驱动力。

以春风动力为例，在本届展览会上，其大排量高端产品主打机械素质与智能化体验；中小排量产品通过高颜值和易操控持续提升其产品玩乐属性。隆鑫无极也在展览会上发布了全场景生态AI车机系统—“极屿OS”，延展智能驾护、智能驾联、智能驾趣三大核心功能板块，为用户创造“智能出行，安心守护”的驾驶体验。

摩托车在年轻群体中走红，离不开制造企业在产品研发、延伸产业链等方面所下的功夫。业内人士表示，当前在全球减碳背景下，中国领先的电动化和智能化的基础设施配套，或将助推国产大排量实现弯道超车。

国金证券报告分析认为，我国摩托车目前正处于电动化和智能化的初始阶段。电动化方面，需要等待电池技术的快速提升，目前高性能电动摩托车仍面临续航焦虑和充电时间过长的问题，而摩托车使用场景常常包括高电耗的山区场景等复杂路段。与乘用车类似，预计当电池能量密度大幅提升或换电技术更完备之时，电动摩托车有望迎来快速增长。目前各家已经在积极布局。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经