刘晓山

2022年9月，国家乡村振兴局印发《“百校联百县兴千村”行动实施方案》，在山东威海市文登区举办了行动启动仪式。各省乡村振兴部门、校地合作签约县党委政府、乡村建设高校联盟及其成员单位认真贯彻落实，大力推进校地合作，共谋乡村发展思路，共建校地合作基地，共同破解发展难题，共育乡村建设人才，共树乡村振兴样板，推动“百校联百县兴千村”行动实现良好开局。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年目标迈进的关键一年。党的二十大报告提出全面推进乡村振兴，我们要充分认识到全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。准确理解报告提出的“巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”等重要部署。

可以说乡村振兴任重而道远。但是，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。今后一个时期，如何更好发挥校地合作在乡村振兴的重要作用？我认为要注重从以下三点上着力。

一是厚植爱农情怀，练就兴农本领，赋能乡村振兴。

今年5月，习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信，对同学们深入田间地头和村屯农家，在服务乡村振兴中解民生、治学问的做法，给予充分肯定，希望同学们志存高远、脚踏实地，把课堂学习和乡村实践紧密结合起来，厚植爱农情怀，练就兴农本领，在乡村振兴的大舞台上建功立业，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。

习近平总书记的回信，意义深远、饱含深情，表明了总书记高度重视知农爱农、强农兴农新型农业人才培养，这对奋战在乡村振兴天地里的广大青年学子是极大的鼓舞和振奋。我们作为乡村建设高校联盟成员，一定要将习近平总书记的殷殷嘱托化作干事创业的强大动力，主动服务农业强国建设、乡村振兴等国家战略，把青春挥洒在田野间，发挥专业特长，把论文写在大地上，以“百校联百县兴千村”行动实际工作成果来检验落实贯彻习近平总书记回信精神的成效，为建设宜居宜业和美乡村注入新活力。

从党一百多年来的发展历史看，在各个阶段，农民的广泛参与和积极支持，实现党领导农民与农民追随党之间的双向互动，始终是推动中国社会发展进步的重要构成要素。我们要认识到我国历来都是一个农民人口数量庞大的国家，这决定了重视农民就是重视中国的大多数、发动农民就是发动中国的大多数，决定了农民是党的生命之根、执政之基、力量之源，是中国历史车轮前进的重要动力。党的正确领导与农民主动追随的有机统一，是党的政治领导力的独特内涵和显著特征。我们到乡到村、爬坡下田、走家串户，必须带着感情、饱含热情、充满激情，必须对村情农情了然于胸，对农民农村念兹在兹，把农民当亲人，把村干部当朋友。要切实落实好为农民而建、为农民而兴要求，深入基层、深入实际、深入群众，广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民搞建设。充分发挥高校人才优势、技术优势、协作优势，用好地方政府政策支持优势，推动优势互补、互利共赢，共同推进乡村建设发展。遵循城乡发展规律、产业发展规律、生态发展规律、市场运行规律，科学规划、充分论证，扎实开展校地合作服务，求好不求快，求质不求量。

二是统一思想认识，重点在五个方面下功夫。

5月13日，国家乡村振兴局组织召开全国“百校联百县兴千村”行动推进会议， 邀请参与校县合作代表高校列席会议，充分体现了国家乡村振兴局对乡村建设高校联盟工作的高度重视，对高校联盟成员单位的关心支持，对推动我们进一步统一思想、凝聚共识，推动“百校联百县兴千村”行动向纵深发展具有及时而重要的意义。会议提出，必须厚植爱农情怀、必须推进重心下沉、必须坚持校地共建、必须量力而行稳步推进。

今后一个时期，推进实施“百校联百县兴千村”行动，要坚持问题导向和目标导向，大力引导高校人才技术下乡，加强乡村建设规划咨询、人才培养、技术支持、农民辅导、学生实践等服务，扎实探索智力下乡机制、校地共建机制、陪伴式建设机制，助力宜居宜业和美乡村建设。要重点在建好校地合作实践基地、强化政策咨询服务、开展陪伴式规划建设、人才培养、活化农村土地资源等五个方面下功夫。我们要切实把会议有关安排部署不折不扣贯彻落实到具体实践中，在推动校县合作上展现新作为，在实施“百校联百县兴千村”行动上彰显新担当。

三是牢记“三字诀”，推动校地合作走深走实。

在校地合作推进乡村建设上要体现“稳”。稳中求进，既是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的根本方法。会议要求签约校县加快建设实践基地，努力做到“一县一站”“一村一基地”。特别强调，基地建设不一定要投入大量资金、不一定要高大上的建筑。各高校要按照要求，加强与结对县沟通对接，加快推进校地合作实践基地建设。在有基地的基础上形成了基本判断，取得了基本经验，实现稳步的推进。

在谋划建设的目标和思路上要体现“高”。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。为地方提供咨询服务的高校参与乡村建设要认真领会中央高质量发展的目标要求，发挥好高校专业和人才的优势，把所学的专业知识和前沿科技结合当地实际运用到乡村规划、乡村建设中来，体现我们高校的宽视野、高水平，推动高质量发展。

在组织动员实施乡村建设中要体现“实”。驻村服务，浅尝辄止不行，走马观花也不行；当成调研出差不行，当成旅行度假更不行。要把它当成自己的事业、一个需要终身努力实现的人生目标去拼搏奋斗。要按照选优派强的要求，学习广西北流驻村规划的做法、经验和作风，建立长期稳定的驻村服务队伍，加大对农民培训和指导力度，做给农民看、带着农民干，激发农民参与热情，帮助村“两委”班子理思路、出实招、干实事、见实效。

（作者系全国乡村建设高校联盟特聘专家、国家乡村振兴局开发指导司原副司长）

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经