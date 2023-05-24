人民网北京5月24日电 （记者赵竹青）今年5月20日是第24个“世界计量日”。有这样一个科研单位，围绕航天型号急需的先进计量检测技术进行攻关研究，解决了多项“不可检不可测”问题，它就是航天科技集团计量科学研究单位中国运载火箭技术研究院102所。

该所持续发展尖端计量测试技术，支撑国家航天事业发展。攻克调频激光干涉大尺寸三维扫描检测技术，成功解决大型运载火箭垂直装配、嫦娥五号“鹊桥”中继星网状天线面型测量、无人机全机气动外形等测量难题；开展氦质谱检漏替代技术研究攻关，实现脉冲放电离子化检测技术替代；突破飞秒光学频梳和太赫兹三维层析成像检测技术，实现复合材料内部缺陷的定量准确测量……先后突破70余项关键核心技术，解决了我国火箭燃料贮箱泄漏检测、火箭关键部位露点数据精准测量等难点问题。

同时，该研究所加快推进核心技术创新成果转化及市场化推广应用，成立高端测量仪器产业化工作专班，探索形成“专心专项”科研创新工作模式，通过创新体制机制，打通成果产品化、规模化、产业化的“最后一公里”。

近年来，该所发挥航天计量检测科研创新技术优势，助力能源、硅基材料、农产品等重点产业领域高质量发展，重点围绕先进计量科技创新中心、质量检验检测中心研建，推动产业计量、智慧计量技术联合研究。

102所相关负责人表示，未来将以国家重大工程需求为牵引，以前沿重大计量技术突破为主攻方向，以先进计量测试技术为加快实现高水平科技自立自强，为航天强国建设和推进中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)

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