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中央财政支持特殊教育发展 下达补助资金共5亿元

2023年05月24日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电（记者任妍）记者从财政部获悉，为支持特殊教育事业发展，财政部日前发布《下达2023年特殊教育补助资金预算的通知》（以下简称《通知》），根据《特殊教育补助资金管理办法》规定，核定下达2023年特殊教育补助资金预算。数据显示，合计共50000万元，其中提前下达45000万元，此次下达5000万元。

2023年特殊教育补助资金预算表。（图片来源：财政部）

《通知》要求，省级财政、教育部门要按照《特殊教育补助资金管理办法》要求，切实发挥省级统筹作用，合理安排中央补助资金，支持改善特殊教育学校办学条件。要对照区域绩效目标同步分解省以下绩效目标，组织开展绩效运行监控和绩效评价，强化绩效结果运用，做好全过程预算绩效管理。各级教育、财政部门切实加强资金使用管理，提高资金使用绩效。

业内专家在接受记者采访时表示，中央财政支持特殊教育对于促进特殊教育事业的发展有着重要影响。补助资金不仅可以保障特殊教育学生的权益，也可为特殊教育领域的人才和资源投入提供更好的条件。对于完善特殊教育体系、改善特殊教育服务、提升特殊教育师资力量、促进教育公平等方面有着积极作用。

(责编：王仁宏、吕骞)
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