本报记者 邓建胜 张云河 人民网记者 朱晓玲

图①：广西平果经济技术开发区一家企业的铝型材加工车间。

资料图片

图②：在百色市田阳区新山铝产业示范园区，工人正在检测轮毂。

周加孔摄

图③：吉利百矿1000万只铝轮毂项目。

马君栩摄

图④：广西平果经济技术开发区。

方吉铁摄

广西壮族自治区百色市有“南国铝都”的美誉，铝土矿探明资源量达7.5亿吨，远景储量10亿吨以上，约占全国储量的1/4。近年来，百色市千方百计推动铝产业链优化升级，加快实现高端化、智能化、绿色化发展，开启新“铝”程。

全产业链加速壮大

近日，走进位于百色市的广西平果经济技术开发区，处处能感受到产业发展的强劲脉搏：生产车间机器轰鸣，运货车辆来回穿梭，新厂房加紧建设……

一张铝板能够做到多薄？记者在广西润泰铝业有限公司的生产车间找到了答案。高温铝水经连续铸轧、冷轧和在线退火等生产环节后，技术人员能够根据客户需求定制铝板的长度、厚度、宽度，最薄的铝板仅0.2毫米。“这是我们具有自主核心技术的高速铸轧机。通过提高铸轧速度，就能调整被铸轧的铝板厚度。机器升起来的时候，铝板就像一块银白色的绸缎，可漂亮了！”公司副总经理代永强说。

作为百色市延长铝产业链条和工业高质量发展的关键项目，广西润泰铝业年产50万吨高性能铝板带箔项目正开足马力全速推进，二期铸轧和冷轧设备已经开始安装调试。项目主要生产铝合金幕墙板、装饰铝带以及其他铝合金板带箔产品，广泛应用于节能型建筑、交通轻量化等领域。

随着轧制、挤压、铸造等工艺装备的不断提高，百色铝产业附加值也在不断提高：铝加工产品均价从2020年的17022元/吨提升到2022年的22939元/吨，精深加工产品占比从2020年10.9%提升到2022年18.7%。

“2020年我们来考察的时候，这一片都是荒地，现在这里已经是铝精深加工及新能源智能制造产业集聚发展地。”广西大生能源投资集团有限公司副总经理陈建明指着不远处的厂房说。在电力装备生产车间，经过精炼成杆、拉丝、绞线、挤塑、成缆等10余道工序，不同规格的铝质架空绝缘电缆和高导铝合金电缆源源不断地生产出来。这是大生能源集团投资百色铝产业的第一个项目，从开工建设到产品下线仅用时180天，2022年产值已达3.78亿元。

继电力装备后，该集团依托百色良好的铝产业发展基础，逐步在当地布局新能源光伏电池和组件、再生铝合金精密铸造、光伏电站等项目。项目全部达产后，将形成以铝为基、以新能源为核心的绿色循环产业链，预计年销售额可达217亿元。

今年2月，平果市举办专场推介会，瞄准新能源装备制造产业链精准招商。“这场推介会为我们一家企业定制的，国内光伏龙头企业、主要电站工程施工企业等都来了，这让我们很感动。”陈建明说。

当前，百色铝产业已跻身广西千亿元产业集群，形成“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工—再生铝—配套产业”的全产业链条，具备氧化铝1250万吨、电解铝237万吨、铝加工405万吨的产能，基本建成国家生态型铝产业示范基地。

创新驱动“二次创业”

在吉利百矿集团年产1000万只铝轮毂项目一期车间，有一整面墙展示着28款大小各异、样式丰富的铝合金车轮产品，十分醒目。

“现在我们可以生产14寸到28寸铝合金车轮，能满足绝大多数乘用汽车品牌铝合金车轮的需求。产品不仅供应吉利汽车生产基地，也销往国内外其他市场。”该公司生产管理处处长尹学康介绍。

作为汽车轮毂行业的技术专家，尹学康对10多年前入行之初的情景记忆深刻：“大部分生产工序必须人工操作，劳动强度非常大，很多时候工人得单手提一个20千克重的轮毂。”

而今，项目一期的4条生产线共有百余个机器人，自动化程度处于国内领先，部分工序7秒就能生产出一个铝轮毂。1个机器人可以同时控制两台压铸机，能够节省两三名工人，从而有效降低生产成本。项目二期计划今年开工，建成后将成为我国西南地区最大的乘用车铝合金轮毂生产、研发基地。

近年来，百色市先后投入7亿元扶持资金，引导企业通过装备换芯、生产换线、机器换人等举措，推动企业技改升级和新建先进生产线，全市铝制造业智能化水平不断提升。

一块块轻薄的电池片通过串焊并联，检测层压，接着套入用再生生态铝制成的合金边框之中，再送进模仿日光照射的检测设备中自动测试能效……记者走进广西大生新能源科技有限公司2GW光伏组件生产车间，实地探访广西第一条智能化光伏组件生产线，发现整条生产线大部分环节靠智能设备完成。

“你看，这里就自动检测出这块光伏发电板的小时发电量是551W，高于同行业545W的水平。”陈建明指着仪器显示屏上的数字说。检测合格后，每一块光伏发电板还会拥有属于自己的专属“身份证”——溯源二维码，记录着生产过程中的组件电池片红外成像质量数据。

目前，百色共有52个铝产业项目列入自治区“千企技改”工程，广西华磊新材料有限公司等10家铝企业获评广西智能工厂。百色市工信局有关负责人表示：“为推进铝产业高质量发展，下一步我们将持续推动企业技术改造，加速铝产业智能化改造，降低单位产品原材料消耗量，提高生产效率和产品质量，提升企业竞争力。”

中南大学材料科学与工程学院—平果铝材研究基地等企业研发平台成立，吉利百矿铝产业研究院开工建设……随着产学研合作的不断深入，百色铝产业的科技供给能力持续提升，更多技术领先、前景广阔的项目将在这片红土地落地生根、开花结果。

在不同领域的创新，折射的是百色铝产业发展理念的蜕变——摆脱资源依赖型的传统发展路径，在“二次创业”中挖掘新机遇。

迈出绿色转型新步伐

赤泥是制铝工业提取氧化铝时排出的工业固体废弃物，因氧化铁含量高呈赤色而得名。如何实现赤泥综合利用，是百色铝产业绿色转型路上的一道“必答题”。

近年来，百色一直积极探索赤泥的综合利用路径。国际铝协认可的3种赤泥处理技术、3种赤泥综合利用途径，百色均已投入使用，赤泥处理技术已走在全国甚至世界前列。

“这两年，我们在赤泥资源化、材料化、土壤化与源头减量等4个方向的研究与应用均取得了阶段性进展。2022年赤泥综合利用量287万吨、利用率达10%以上，高于全国平均水平。”中铝股份赤泥综合利用技术中心综合管理业务主管李奇双介绍。

对产业中游的电解铝企业而言，节能减排是绕不开的课题。在广西百色广投银海铝业公司的电解铝车间内，自动打壳下料系统将氧化铝投入列队整齐的电解槽中，炉内达950℃，通过强大的直流电而生产的铝水沉淀在底部，火红滚烫。该公司总工程师闫飞介绍：“我们电解铝年产能达20万吨，过去每生产一吨至少耗费13650度电，去年我们经过技改终于控制在13300度以下！”

数据的背后，是20年老牌铝厂的减碳之路。2021年8月，国家发展改革委印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，要求自2025年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时（不含脱硫电耗）。

银海铝业迅速组建调研团队寻求破题之法，最终与沈阳镁铝设计研究院达成合作——将电解槽内层更换为电阻更小的石墨化碳材料，并重新铺设底部导电母线，减轻电流磁场的影响。7个月后，银海铝业每吨电解铝用电量降至13250千瓦时，进入行业第一梯队。

为了有效减少全周期碳排放，百色还加快调研光伏发电，调整铝产业能源结构。“我们水电消费占电解铝总使用电量约18%。”闫飞介绍，鉴于在节能减排方面的积极贡献，2022年12月，工业和信息化部电子第五研究所将全国首个“绿铝”碳标签试点证书颁发给银海铝业电解铝项目。

而在全产业链的末端，再生铝也迎来“机遇期”。目前，百色市已经投产再生铝产能达238万吨。在广西平果铝资源科技有限公司，仅需一小时废铝就能获得“重塑”，成为铝棒回到铝产业链当中。

目前，百色正在推动建立覆盖大西南、粤港澳大湾区及东南亚的废铝回收、分拣、运输、交易、综合利用体系，同时推动再生铝企业延伸再生铝加工链条，推进保级利用和循环替代，实现铝产业可持续发展。

百尺竿头，更进一步。站在新起点，百色铝产业已经锚定新目标。根据百色市委关于推进新型生态铝产业高质量发展的决定，到2025年，百色市铝产业创新驱动力显著增强，产业聚集凸显，氧化铝、电解铝能效基本达到国际先进水平，铝深加工主要产品能效优于本行业能耗限额准入值，铝产业总产值达1200亿元；到2030年，铝产业科技创新取得重大突破，实现循环、智能、高效、低碳发展，氧化铝、电解铝能效达到国际先进水平，铝深加工产品能效全部优于本行业能耗限额准入值，铝产业总产值达2000亿元。

(责编：牛镛、杨光宇)

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