韩 鑫

行走浙江，数字经济无处不在：

它是手机一键下单就能坐等到家的生鲜外卖，也是新农人、商户们纷纷开启的直播电商；是借助数字孪生实现远程操控的智慧工厂，也是可实现精准饲喂、智能环控的未来农场；还是藏身“云”端的服务，联通“网”上的便捷，让生产生活展现崭新面貌，迸发全新活力。

数据显示，目前浙江省规上工业企业数字化改造覆盖率达72.6%，数字农业农村发展水平达68.3%，跨境电商综试区实现省域全覆盖，产业数字化指数、直播电商规模和县域数字农业发展水平位居全国第一，数字经济新动能正加速壮大。蓬勃发展的数字经济，成为浙江高质量发展的一张闪亮名片，有力拉动区域经济稳定增长，促进产业结构优化升级。

发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。面向未来，数字经济发展有着广阔空间、巨大前景。在完善数字基础设施、强化数字科创能力、推动数实深度融合等方面持续下功夫，更好发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，更好抢占未来发展制高点，构筑竞争新优势。

有起步早、发力实的优势，有方向明、思路清的目标，抢抓机遇、赢得主动，浙江有条件也有能力，将数字经济做强做优做大，为走出全球数字发展道路提供浙江范例。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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