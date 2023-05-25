商务部将完善餐饮业支持政策
推动各地打造小吃产业集群
2023年05月25日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州5月24日电 （记者王珂、付文）由商务部主办的小吃产业发展现场会近日在福建三明沙县区召开。商务部将从提升产业化、规范化、品牌化、数字化、绿色化水平等5个方面，推动小吃产业高质量发展，将加快制定促进餐饮业高质量发展的指导意见，完善餐饮业支持政策，支持各地打造小吃产业集群。此外，还将加快制定生活服务数字化赋能的指导意见，引导包括餐饮业在内的生活服务企业加快数字化转型升级步伐，培育数字化品牌和标杆。
数据显示，我国餐饮业从业人员超过2000万人，收入规模达4.6万亿元，在社会消费品零售总额中的占比超过10%，其中，小吃是餐饮业中最大的品类。小吃是沙县的名片，全国近9万家沙县小吃，吸纳沙县本地超过6万人外出经营餐饮，辐射带动30万人创业致富，年营业额达500亿元。
《 人民日报 》（ 2023年05月25日 02 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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