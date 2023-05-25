补短板、促提升、谋布局，湖南长沙加强商圈建设——
培育消费载体 释放消费潜力（经济聚焦·挖掘消费潜力②）
图①：消费者在长沙北辰三角洲一家餐厅用餐。
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作为城市商业的重要载体，商圈是提升消费品质、改善消费体验、促进消费升级的重要平台。湖南长沙把恢复和扩大消费摆在优先位置，抓好商圈提质升级，精准谋划商业布局，补足商业生态短板。以创建国际消费中心城市为目标，长沙正加快推进促消费政策落地，带动线上线下消费提升。
今年以来，长沙消费逐步回暖，作为重点商圈的五一商圈和万家丽、梅溪湖、松雅湖等其他区域商圈，以及大王山、马栏山、铜官窑等特色商圈，都迎来了人气回归。一季度，五一商圈累计人流量达6186万人次，同比增加72%。“五一”假期，五一商圈的累计客流量超过530万人次，同比增长117.47%。
2022年2月，《中共长沙市委 长沙市人民政府关于创建国际消费中心城市的实施意见》出台，将商圈建设作为重点任务。当地补短板、促提升、谋布局，加快推进促消费政策落地，发挥商圈消费集聚示范效应，以线下消费为主体，带动线上线下消费同步提升。
引入大型商业项目，补足业态短板
浏阳河迤逦向西，在长沙市开福区注入湘江。两河夹角处，长沙博物馆、长沙规划展示馆、长沙图书馆、长沙音乐厅吸引着庞大的人流。与此同时，新河街道几个社区的数万名居民也在此生活。
“几年前，片区内没有成形的大型商业中心，居民要购物消费，常常会绕到临近片区的商圈。”开福区商务局相关负责人说。
2020年，长沙北辰三角洲大悦城项目被引入落地，经过一年半的主体改造、装修，2021年正式对外营业。新项目的引进，显著提升了周边居民消费的便利性。为了满足居民的多元化消费需求，项目还针对业态短板进行了改造。
“比如奔着‘三馆一厅’来的家庭组团式市民和游客比较多，但此前片区内的文娱消费载体较少，品类相对单一；看完场馆，家庭式聚餐的场所数量也有限，餐饮消费受到制约。”长沙北辰三角洲大悦城项目负责人说。
如今，总计超5000平方米的文化主题空间，进一步丰富了大悦城的文化消费业态。在这里看完演出，还能在特色餐厅吃饭，消费者不出商圈，就可以实现“衣、食、住、行、文、旅、购”等一站式生活配套服务。
“随着消费越来越便利，大悦城商圈的人气越来越高。3月以来，大悦城的日均到访人次在2.5万以上，逢周末及节假日，翻番还不止。”项目负责人告诉记者。
据介绍，商务部门会同自然资源和规划、住建、水利、交通等多个部门，在沿江道路重新规划停车场，并打通了停车场到大悦城消费的便捷通道。
对此，沿江底商“靓虾二哥”餐厅的负责人感受很深。以前，由于通道设施的不完善，消费者需要绕行商场内部，才能走到餐厅门前，极大影响了获客能力。如今，下午4点不到，餐厅门口就开始有人排队，即使凌晨以后，来此消费的食客仍然络绎不绝。
新项目的引入补足了业态短板，进一步提振了商圈活力。今年以来，长沙结合打造国际消费中心城市推进全市商圈发展建设，持续推动道路、交通、购物等环境改善，丰富业态、补足设施，提升商圈服务能力，促进消费潜力释放。
改造提升传统商圈，打造消费品牌
华灯初上，夜色璀璨，湖南省长沙市万家丽商圈的扬帆夜市开市了。
夜市管理员陈荡站在安全瞭望台上，一边观察着人流情况，一边打开手机开始了这一晚的慢直播。
镜头里，纵横交叉的两条夜市路上，摊主热情地招揽生意，食客摩肩接踵，整个夜市热热闹闹。还有一些游客拖着行李箱在夜市门口拍照打卡。
和面、揉面、捏馅，放到滚烫的油锅里一炸，伴随着“滋滋”声响，葱香就着面香，升腾入鼻。
出摊没多久，“小敏葱油饼”前的顾客已然围了一大圈，其中不少是看了摊主刘慧敏的直播后被吸引而来。边摆摊，边直播，摆摊才小半年的刘慧敏，刚开始时日营业额不足200元，现在最高能到2000元。
而刘慧敏不过是扬帆夜市500余个摊位、350多家商户中的普通一个。
近两年，为进一步提升传统商圈的消费吸纳能力，长沙市商务局持续推进各商圈消费软环境的提质升级。
地处传统的万家丽商圈，扬帆夜市从培训经营主体入手，着力孵化一批以美食摊主为代表的小微消费品牌，培育新兴消费载体，增强整个商圈的吸引力。
“许多摊主刚到夜市创业时，不懂得与消费者互动，不知道如何吸引客流。”扬帆夜市总经理李天勇说，为此，夜市每周一到周四的下午开设培训课，“从线下如何吆喝，到线上如何直播，每节课讲授‘干货’，鼓励摊主把自己的摊位当作品牌来打造。”随着一批摊主的成长，许多摊位都成了小有名气的美食品牌。除了本地居民，很多外地游客把这一传统商圈当作前来旅游时的“必选项”。
“‘五一’假期，朋友从上海过来，我特意带她来这里。”来自娄底市的游客谢洁告诉记者，相比一般的旅游点，这里不但汇集了天南地北的特色美食，而且不少摊主都有自己的小绝活，看着他们边直播边与线下顾客互动，可以增添许多观光游感受不到的快乐。
从“好吃”到“好玩”，改造提升后的扬帆夜市变成了游客争相打卡的文旅品牌符号，也直接带动万家丽商圈的客流聚集度显著提升。李天勇告诉记者，“五一”假期，仅扬帆夜市就累计接待游客超过55万人次。
不仅仅扬帆夜市，从“火宫殿”，到“米粉一条街”，经改造提升，特色品牌的数量越来越多、名气越来越大，长沙的传统商圈也逐步实现文化软实力的提升。
梅溪湖、滨江、北辰、松雅湖等一大批商圈，也打造出优而强的消费品牌，搭建起自己的营销网络，与会展经济、休闲经济等紧密结合，成为业态集聚、功能复合、特色鲜明的商贸文旅消费聚集地。
精准定位规划商圈布局，满足差异化消费需求
5月14日，家住岳麓区坪塘街道的市民熊娟早早来到大王山旅游度假区，在欢乐云巴的始发站排起了队，准备跟着这趟“空中小火车”，看看片区的变化。
“从小在这里长大，想不到老工业基地也能成为网红文旅打卡地。”熊娟感慨。
这片位于湖南湘江新区大王山北片的土地，过去是污染企业的聚集区。前些年，经过生态修复，长沙市打算在此打造一个现代化的商业中心。
从什么方向着力？往北不到5公里，已经有相对成熟的综合型区域商圈完成建设。规划时，考虑到长沙现代化的文体游乐项目不太齐备，相关需求呼声高，由此向满足差异化消费需求的方向迈进。
明确发展方向，整个片区功能定位为国际水平的旅游度假区、山水洲融合的绿色新城，各种大型综合文旅产业项目迅速落地推进。经过几年建设，这里集聚了欢乐雪域、欢乐水寨、欢乐海洋3个主题乐园以及两个市民公园、一个潮流商业体和一个电影小镇，成为业态丰富的文体特色旅游综合体。截至目前，以上述设施为主体构筑起的大王山文旅主题商业中心，为整个度假区吸引游客超200万人次，实现营收近3亿元，成为省、市文旅消费市场的一大引擎。
如今，大王山文旅主题商业中心、铜官文旅主题商业中心、马栏山文创主题商业中心、大泽湖滨水主题商业中心等特色商圈，专注满足市民差异化消费需求，提升消费幸福感。
根据《长沙市商业和商务用地布局专项规划（2021—2035）》，长沙将顺应商业扁平化发展趋势，匹配市级国土空间总体格局，精准定位规划商圈布局，进一步引导商圈聚焦消费细分市场，满足消费者差异化需求。
版式设计：张丹峰
《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）
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