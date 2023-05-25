五年审定优质绿色品种超两千个，占比达三分之一
种业振兴取得积极进展
2023年05月25日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月24日电 （常钦、李梅英）记者24日从第五届国家农作物品种审定委员会成立大会上了解到：5年来，农业农村部推出了一大批高产稳产、绿色优质、专用特用新品种，审定优质绿色品种2267个，占比达1/3。
品种审定是品种管理链条上的重要一环，事关种业振兴全局。审定品种试验亩产稳中有增，小麦亩产由2017年的416公斤提升到目前的488公斤，涨幅达到17%。同时，审定了11个耐盐碱水稻、4个耐盐碱小麦品种，开通了耐盐碱大豆品种试验。针对带状复合种植急迫需求，遴选推荐了8个适合带状复合种植的苗头性大豆品种。
优质绿色品种加快推出，更好保障人民对美好生活的需要。5年来，国审优质绿色品种逐年增多，其中，水稻绿色优质品种1845个，抗病品种占比增加12个百分点；2022年米质达到国标二级以上优质品种占比首次超过六成，兼具绿色、优质、高产的“三好品种”就有22个；小麦优质强筋、弱筋品种99个，优质弱筋品种从无到有；大豆推广面积超过10万亩的品种中，高油、高蛋白品种占到40%。
据了解，今后农业农村部将坚持问题导向，聚焦关键环节，创新工作机制，建立品种全生命周期管理模式，加快培育推出一批高产稳产、绿色优质、专用特用优良新品种，为促进粮油作物大面积单产提升提供品种支撑。在挖掘现有资源潜力、主攻单产上下功夫，推出满足生产实际需求的新品种。要严入口、畅出口，逐步实现品种全生命周期管理，让品种审定“有进有出”成为常态。
《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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