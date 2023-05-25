本报记者 王 沛

“我来侯营镇便民服务中心办理公司注册，工作人员热情地全程指导，遇到一点小问题很快解决了。来这里投资，省心舒心！”谈起山东省聊城市东昌府区侯营镇的营商环境，中景文化旅游（聊城）有限公司相关负责人连连称赞。

在侯营镇便民服务中心大厅的醒目位置，有集咨询引导、政策宣传、投资指导、金融服务、帮办代办、诉求解决等于一体的“企业驿站”，为企业提供诉求接办、流转交办、分级会办、跟踪催办、反馈督办的闭环式服务。服务中心还特别设立了金融服务窗口，整合镇域银行，并与聊城市智慧金融服务平台合作，目前已吸引54家金融机构入驻，为辖区内企业争取贷款120万元。

为进一步提高办事效率，服务中心对审批流程进行优化再造，精简办事环节，完善审批服务，推动更多政务服务事项“最多跑一次”。与此同时，服务中心全面推行工程项目审批一窗受理制，实行“材料一次告知、事项一窗受理、审批一次办结”服务模式，最大限度减少企业跑腿次数。

依托东昌府区行政审批服务局，服务中心还创新打造了“小易工作室”。通过东昌府区网上服务政务大厅公众号“云易办”，就可以对接“小易工作室”的工作人员，为申请人提供“接诉即答、有呼必应、一次告知”的政务服务，在线系统解答政务事项咨询、网上申报“一对一”实时操作指导等问题。此外，侯营镇在东昌府区镇级便民服务大厅推行“一机双屏”服务模式，实时显示工作人员的操作流程，以便办事群众核对信息，既拉近了与群众的距离，也提升了服务满意度。

惠企便民，多出实招。通过建立健全常态化服务机制，侯营镇用心用情提供接地气的服务，切实打通为民为企服务的最后环节。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经