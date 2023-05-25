本报呼和浩特5月24日电 （记者张枨）记者从内蒙古自治区能源局获悉：今年前4月，内蒙古自治区累计发电量、外送电量两项电力指标均居全国前列，新增新能源并网装机531万千瓦，是去年同期5倍。

前4月，内蒙古自治区累计发电量2321亿千瓦时，同比增长13.8%，同比增速提高8.5个百分点，3年来发电量首次实现两位数增长。其中，新能源发电量567亿千瓦时，占比24.4%，同比提高2.8个百分点。截至4月底，全区累计新能源并网装机规模达6713万千瓦，装机占比37.5%，较去年同期提高2.4个百分点。

前4月，内蒙古自治区外送电量908亿千瓦时，同比增长15%。当前，内蒙古已建成面向天津、山西、江苏、山东电力市场的特高压外送通道，外送能力达4600万千瓦。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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