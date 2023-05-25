本报北京5月24日电 （记者刘峰）记者从宁夏回族自治区与农业农村部、工信部、文旅部、中国人民对外友好协会在北京联合举办的新闻发布会上获悉：截至目前，宁夏贺兰山东麓已建成全国最大的酿酒葡萄集中连片产区，种植面积达58.3万亩，占全国种植面积的35%。产区现有酒庄和种植企业实体228家，年产葡萄酒1.38亿瓶，占国产酒庄酒酿造总量近40%，综合产值达342.7亿元。

近年来，宁夏推进建设国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区，今年将在成功举办两届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会的基础上，举办国际葡萄与葡萄酒产业大会。此外，宁夏注重做好“葡萄酒+”文章，把发展葡萄酒产业同全域旅游、教育培训、休闲康养等结合，致力于将贺兰山东麓打造成生态大景区、旅游目的地。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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