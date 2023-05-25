本报记者 黄福特 王玉琳

自主研发的操作系统在一些大国重器上应用部署；开发基于全栈自主安全技术的大型财税业务系统；飞腾系列CPU（中央处理器）在多个领域批量应用……中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）深入落实党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大决策部署，围绕贯彻落实“两个一以贯之”、打造国家网信事业关键科技力量，不断探索混改路径，企业活力、竞争力进一步提升。

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”。中国电子党组3年来落实“第一议题”“首要议题”200余项；通过“三重一大”事项集体决策和重大决策党委前置研究，充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用。近年来，集团把党的领导优势转化为驱动发展优势，党建工作取得显著成效。贯彻落实国企党建工作“四个坚持”的总要求，坚持党对国有企业的领导不动摇，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。

在服务生产经营方面，集团把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来，从组织、制度、执行、素质等维度全面推进融合，形成科学高效的公司治理机制。

在选才用人方面，集团坚持事业为上、以事择人、人岗相适。旗下中国振华由于地处西部，曾面临人才储备不足、自主创新动能不强等困境。2019年起，集团实施“凤凰引才”专项计划，每年安排1000万元预算资金，鼓励支持所属企业引进高层次人才，有效吸引人才、资源向中国振华汇聚。

服务国家重大战略是国企的重要责任。去年12月25日，中国电子数据产业集团揭牌成立。今年2月3日，我国首个电子元器件和集成电路国际交易中心在深圳正式运营。面向国家重大需求和行业发展需要，中国电子主动担当，策划承担工信部、科技部等国家部委重大科研项目，与兄弟央企开展联合技术攻关，筹建国家级创新平台，加快打造原创技术策源地。2022年，集团研发经费同比增长10.2%，科研投入持续加大。

集团活力、竞争力不断提升的背后，是探索混改路径的努力。目前，中国电子各级子企业中，非穿透式口径混合所有制企业达104户，核心主业混改平台于2021年采用增资方式引入7家国有投资人，引入投资金额130亿元。通过创新混改模式，有效扩大国有资本影响力。

“3年来，我们扎实推进3家所属企业的混改工作，其中扬州虹运电子材料有限公司经混改后，实现当年投产、当年赢利。”中国电子彩虹集团相关负责人说，得益于全方位、系统性的混改布局，企业走出发展困境，实现转型升级。

按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，结合产业发展阶段和企业自身条件，集团不断探索转型升级、合资新建、投资并购等多种模式的混改路径。此外，集团还制定出台相关指导意见及具体实施细则，对88家子企业开展中长期激励，激发企业干事创业的内生动力。

《 人民日报 》（ 2023年05月25日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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