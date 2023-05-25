从电力数据积极信号看经济复苏向好态势
电力数据是反映经济运行的“晴雨表”和“风向标”。今年以来，随着消费逐步回暖、企业开足马力生产，全国多地用电量增速回升，释放经济恢复向好的积极信号。
26个省份用电量正增长，4月份汽车制造业、电气机械和器材制造业用电量同比分别增长了33.8%和28.8%，4月份住宿和餐饮业用电量同比增速达28.8%，交通运输/仓储和邮政业、批发和零售业用电增速均超过25%……一根根上扬的曲线背后，折射中国经济正在恢复的动力和活力。
全社会用电量持续回升
国家能源局数据显示，前4月全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。
从单个月份来看，1至2月、3月、4月全社会用电量同比分别增长2.3%、5.9%、8.3%。共有26个省份全社会用电量实现了正增长。
“4月全社会用电量增速进一步上升，一方面由于上年同期多地受疫情影响，用电基数较低；另一方面也反映出当前我国经济运行企稳回升复苏加快。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆说。
分产业看，第一产业用电量351亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量18632亿千瓦时，同比增长5%；第三产业用电量4852亿千瓦时，同比增长7%。城乡居民生活用电量4268亿千瓦时，同比增长0.3%。
杨昆说，第一产业用电量较快增长，主要得益于乡村振兴战略全面推进以及乡村用电条件改善、电气化水平持续提升；第二产业用电量增速逐月上升，工业用电增速高于全社会平均水平，工业生产持续恢复是工业用电增速持续回升的重要原因；第三产业用电量增速明显回升，主要是消费回暖。
全社会用电量是生产生活状态的直接反馈。南方电网运营监控中心经理李兴桂说：“4月份用电量的鲜明特征就是第三产业用电增长迅猛，全国层面同比增长17.9%，可见服务业和消费行业全面回暖。”
在南方电网经营区域，前4个月广东省第三产业用电量同比增长9%，对全省用电增长的贡献达54%，带动用电增长较为明显；深圳第三产业用电量达106亿千瓦时，同比增长9.3%，在全社会用电量中占比达36.8%，成为拉动深圳用电增长的主要动力。
工业用电量稳健增长
“今年以来，工业用电量稳健增长，增速明显回升，预计二季度增速将继续保持回升态势。”国家电网能源研究院经济与能源供需研究所所长郑海峰说。
在国家电网经营区域，前4月工业用电量14311亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量10488亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较上年同期上升2.5个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。
其中，装备制造业用电量同比增长7.4%，增速高于同期工业用电量2.3个百分点，较上年同期上升5.7个百分点。8个细分行业中7个实现正增长，电气机械和器材制造业同比增26.5%、汽车制造业同比增12.7%，这两个产业均实现两位数增长。
国家电网经营区域内，消费品制造业用电量同比增长2.5%，增速较上年同期上升1.2个百分点。13个细分行业中10个实现增长，其中医药制造业同比增9.5%、造纸和纸制品业同比增6.3%，这两个领域增速均超过5%。
数据显示，我国高技术及装备制造业用电量明显上升，说明经济增长动能正在转换。在南方电网经营的广东、广西、海南、云南、贵州五个省区，制造业用电量同比增长2.2%。其中，电气机械和器材制造业、医药制造业同比分别增长16%、12.2%，可看出产业结构转型升级速度正在加快。在大湾区内地9市中，高技术及装备制造业用电占制造业比重为50.1%。
电能成色更“绿”
另一个积极的变化是电能的成色更“绿”了，清洁能源的发电量在逐步增加。
从东海之滨徐徐转动的风机叶片，到西北大漠连接成排的光伏电板，再到世界最大清洁能源走廊，都在为中国经济充电蓄能。
数据显示，一季度全国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。同期，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%。
今年以来，电力领域内投资不断加大。一季度全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。其中，太阳能发电同比增长177.6%，核电同比增长53.5%。
国家能源局综合司司长梁昌新说，今年全国最大电力负荷较去年会有较大的增长。据研判，供应总体有保障，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。
在水电大省四川，作为省内最大的发电企业，国投集团雅砻江公司下辖20世纪我国最大的电站二滩水电站、世界第一高坝锦屏一级水电站，我国第一高土石坝两河口水电站等，清洁能源装机近2000万千瓦。
“今年迎峰度夏关键期，雅砻江梯级水电站保供能力预计为494亿千瓦时，同比去年将增发23亿千瓦时。”国投集团雅砻江公司集控中心副主任魏鹏说，如果加上即将投产的柯拉光伏、腊巴山风电等新能源电站，发电量预计还将再增加9亿千瓦时，保供能力可达503亿千瓦时。这个电量足够1600万个家庭全年使用，而且百分之百都是绿色能源。
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