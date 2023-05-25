以果为媒 以节兴旅 小小荔枝飘香乡村振兴路
党的二十大报告提出，“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。”近年来，海南省海口市秀英区依托独特的气候条件和生态环境，小小荔枝果变身“致富果”，让当地荔枝产业成为了农户增收致富的重要渠道，探索出一条符合当地发展实际的乡村振兴之路。
以果为媒 跑出乡村振兴“加速度”
秀英区永兴镇，地处羊山腹地，土壤多属火山喷出岩风化而成的石砾黑壤土，为荔枝种植提供了绝佳的环境，滋养出千年古荔枝群，现已是海南荔枝重要的产区之一。
走进永兴镇的万亩荔枝园，浓郁的荔枝清香扑鼻而来，个大饱满的火山荔枝挂满枝头，红绿相映芬芳袭人。“荔枝即将上市，大家正忙着在修整荔枝，迎接丰收。”永兴镇永德村党支部书记陈槐柏介绍。
“目前共种植荔枝12亩，主要销往岛外市场。”种植户吴坤照谈起生活的“甜蜜”变化，心里乐开了花，“去年荔枝收入达20万元，今年产量更高，预计收入会更好。”
柳战良与果农一起查看荔枝长势。秀英区委宣传部供图
“今年，秀英区荔枝种植面积达35041亩。”秀英区委副书记、区长柳战良预计，根据当前火山荔枝的生长态势以及常态化管理技术普及情况，全区2023年火山荔枝平均亩产量将达900斤，总产量约为3000万斤，同比2022年产量增长102.5%。
据介绍，秀英区通过早谋划、早推介、早对接、早订货，已引入15家规模较大的收购商，设置111个收购点，目前已预售荔枝720万斤，一颗颗荔枝成为当地乡村振兴的新引擎。
以网兴业 跃出乡村振兴“新高度”
中央一号文件明确，深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地。
农产品一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，是体量大、关联度高、农民受益面广的乡村产业。近年来，依托互联网的传播优势，一部手机链接起了产销两端，火红的荔枝让乡村振兴跃出“新高度”。
“海口火山荔枝果实表皮鲜红，个头堪比鸡蛋。”“我们的荔枝皮薄肉厚、汁多核小、口感香甜。”……在近期举办的“荔枝王杯”直播惠农比赛上，新媒体主播隔着屏幕和网友来一场“荔”香约会，“火荔全开”的直播活动让网友了解到了海口荔枝的特色文化。
“以前传统种植讲究看天吃饭，农户各自为战，销售也分大小年。”相比以前的经营模拟，陈槐柏对如今的“互联网+”赋能农业赞不绝口，“电商的助力起到稳价带头、推广品牌作用，一根网线把当地荔枝推送到了各类人群，随着价格持续上涨，带动了果农的增收致富。”谈起以后的产业发展，陈槐柏信心满满。
海口市秀英区的荔枝再迎丰收季。秀英区委宣传部供图
“产销两旺”是秀英区农业发展的目标和方向。“近年来，针对火山荔枝产业特点，秀英区在线上线下协同发力，不断拓宽销路。”柳战良介绍，通过举办直播电商人才培训，邀请专家现场授课，果农们纷纷开始在手机屏幕前直播火山荔枝，减少产销两端信息差带来的损耗，进一步打开销路。
“通过政府举办系列活动，火山荔枝王深受广大消费者熟知，现在已有不少客商跟我们果农签约下订单，同时线下预约入园采摘的市民游客也有上千人。”陈槐柏说道，“将来还要借助海南自贸港的优势，努力把荔枝推广到世界各地，擦亮当地农产品品牌。”
以节兴旅 搭建乡村振兴“新舞台”
党的二十大报告提出，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
乡村振兴既要塑形，也要铸魂。文化产业是实现文化振兴与产业振兴融合发展的重要路径，也是通过盘活乡村资源全面推进乡村振兴的重要举措。
近日，一场“荔”志音乐会公益活动在海口市秀英区永兴镇举办。打造农文旅新玩法，集聚“流量”让秀英火山荔枝火热“出圈”。
“对于秀英来说，不仅仅做荔枝产销的文章，还把文旅发展嫁接融合，这同样是一种升级。”海口市秀英区农业农村局党组书记、局长陈政表示，对于海口火山荔枝来说，必然还将在新品种、高质量上继续探索；对于文化元素的呈现上，也将继续丰富升级。
采荔枝、观美景、品美味、齐歌唱……“荔志”音乐会以海口秀英区自有农产品品牌火山荔枝王为推介对象，带动了城市活力。”柳战良介绍，从春天赏花到夏天摘果，秀英区陆续推出了荔枝花海赏花、四月踏青赏春、去有蜂的地方追风等活动，以“那么美、这么近，周末来秀英”为主题吸引市民游客到火山地区游玩，感受自然美好；深入盘点整合辖区内乡村旅游资源，发布“火山古村探秘”“亲子田园童趣”“乡村振兴助农”“农人匠心科普”等主题采摘一日游路线，进一步扩大了秀英乡村旅游知名度。
民族要复兴，乡村必振兴。全面推进乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。小小的荔枝，满满的希望，秀英区乡村振兴新画卷正徐徐展开。
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