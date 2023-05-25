记者潘洁

亚洲开发银行（亚行）首席经济学家朴之水近日在接受新华社记者专访时表示，中国在亚太地区中间产品贸易的份额占比近年来不断增加，中国在亚太价值链中发挥重要作用。

亚行日前发布的《2023年亚洲经济一体化报告》显示，亚太地区经济复苏很大程度上得益于中国，中国对该地区的经济增长贡献率达64.2%。中国还贡献了亚太地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长。

“亚太地区国家间有大量的中间产品贸易，中国在中间产品贸易份额的占比近年来不断增加。因此，中国无疑是该地区供应链价值链中的重要一环。”朴之水说。

报告显示，近三十年来，欧盟和北美的区域内贸易份额几乎处于增长停滞状态，而亚太的区域内贸易则保持稳步增长，这很大程度上得益于中国的贸易体量。此外，亚太区域价值链在中低端技术领域的联系紧密程度要明显高于在高新技术、高附加值领域。

朴之水认为，随着《区域全面经济伙伴关系协定》以及其他双多边自贸协定的生效实施，亚太地区供应链价值链的联系紧密程度尤其是在高新技术、高附加值领域的联系有望进一步提升。

在谈到中国经济前景时，朴之水表示，对今年中国5%左右的经济预期增长目标很有信心。“中国经济处在复苏的轨道上。”他说，中国经济一季度的表现超出市场预期，亚行看好今年中国经济增长前景。

朴之水认为，在当前发达经济体普遍增长乏力、外需疲弱的背景下，今年中国经济的增长将更多依靠内需拉动。尽管目前中国消费者尚未完全恢复信心，但随着时间的推移和政策的持续发力，内需最终会得到提振。

“我们在亚太很多国家都看到了疫情后的经济复苏势头，中国也不例外，随着消费者情绪的改善和需求的恢复，经济运行必将逐渐回升好转。”朴之水说。

他注意到，近年来，消费已经成为中国经济增长的重要引擎。随着中等收入群体规模的不断扩大，居民消费能力的提质升级，中国的内需潜力有望进一步得到释放。

“中国的市场太大了，对于跨国公司来说，谁都不想错过这里的发展机遇。”朴之水说，相信中国将继续成为全球最具吸引力的投资目的地之一。

(责编：申佳平、陈键)

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