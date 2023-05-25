记者 邱玥

24日从住房和城乡建设部了解到，我国将力争在今年年底前使地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到90%以上，2025年底前基本实现全覆盖。

住房和城乡建设部近日在山东省青岛市召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。住房和城乡建设部部长倪虹介绍，近年来，垃圾分类工作坚持从基层抓起、从娃娃抓起、从群众需求抓起，紧盯科学规划、设施建设、安全运行关键环节，注重依法建章立制、督促指导、评估评价，统筹推动垃圾分类抓点、连线、扩面，取得积极进展和成效。

截至2022年底，297个地级及以上城市居民小区垃圾分类平均覆盖率达到82.5%，人人参与垃圾分类的良好氛围正在逐步形成；生活垃圾日处理能力达到53万吨，焚烧处理能力占比77.6%，城市生活垃圾资源化利用水平实现较大提升。

倪虹强调，垃圾分类工作是今年全国住房和城乡建设工作会议部署的重点工作之一，要在完善法律法规上下功夫，进一步健全生活垃圾分类法律法规制度体系，加快地方立法进程，坚持教育和惩戒相结合，强化公民垃圾分类的责任义务。

倪虹指出，要充分利用新一代信息技术，逐步构建生活垃圾分类管理平台，推动生活垃圾分类“一网统管”，大力推动环卫装备标准化、智能化改造和提升，推动环卫行业向科技智慧型转型升级。同时，要补齐设施短板，扎实推进城市生活垃圾处理设施建设，补齐中西部地区焚烧处理短板，持续提升焚烧处理能力，开展县级地区小型焚烧试点工作，不断优化生活垃圾处理结构。

(责编：申佳平、陈键)

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