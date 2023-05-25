向定杰、施钱贵

乘“云”而上，借“数”转型。2023中国国际大数据产业博览会将于5月26日至28日在贵州省举行，其主题聚焦数字经济和实体经济深度融合。记者在近期调研中发现，作为全国首个大数据综合试验区，贵州加快大数据、人工智能、5G、区块链等数字技术的创新应用，在推动实体经济高质量发展中发挥了关键作用，正在促进传统产业转型升级、三次产业融合发展。

从“体力活”到“智力活”，农业生产更高效

数十个智能菇房整齐排列，通过一部手机就能对湿度、温度、二氧化碳和光照等要素进行远程自动化控制……这是贵州省贵阳市白云区一处食用菌产业示范园内的生产景象。

“这既集约利用了土地，也告别了‘靠天吃饭’。”技术员吴英凯说，原来采用大棚种植，受气候和季节影响较大，蘑菇质量也不稳定。如今，有了大数据技术助力，蘑菇的生长周期大为缩短，可减少40%以上的人力成本。

依托大数据发展优势，贵州加快数字化在农业生产、加工、流通等各环节的运用，推动重塑供应链、延长产业链、提升价值链。

一键启动、自动化施肥、智能控温控湿……走进贵阳市开阳县楠木渡镇的蔬菜种苗繁育中心，占地约2.5万平方米的园区由3个育苗车间和1个作业车间配套组成，平时只需3个人管理。

这个集播种、施肥、灌溉于一体的现代化育苗工厂由贵州省现代种业集团有限公司打造，旨在用标准化、集约化的育苗体系缩短育苗周期，防控病虫灾害对农作物的侵扰，提升种苗质量。

据了解，该中心的关键设备由农业农村部规划设计研究院设计和提供，应用了20余项专利技术成果。自动化、智能化的播种打孔设备让每天的播种量最高可达100多万株。自去年初投产以来，已累计培育各类蔬菜种苗上千万株。

在育苗车间，配备有智能环境控制系统和物流配送系统。“在作物的不同生长阶段，系统可以精准地提供其所需温度、湿度等环境条件。浇水、施肥、打药等过程用平板电脑就能操作。”技术员李诗利说，“同传统的育苗方式相比，针对茄果类种苗，我们春季育苗可以缩短10天至15天，夏季育苗可以缩短5天至10天。”

“我们配备了育苗基质自动供应、全自动点播的播种线，以及智能催芽室、嫁接愈合室、自动潮汐灌溉系统等现代化育苗生产设施设备，是目前省内最先进的现代化育苗生产中心。”贵州省现代种业集团有限公司副总经理李显溦说。

近年来，农、林、牧、渔等第一产业数字化转型稳步推进。产品溯源、智能灌溉、智能温室、精准施肥等智慧农业新模式得到广泛推广，大幅提高了农业生产效率。数字技术与农业的嫁接融合，不仅为传统产业带来蓬勃生机，更让农业现代化在助推乡村振兴中发挥出越来越大的作用。

从“黑笨粗”到“精智快”，工业迈出新步伐

被誉为“江南煤海”的贵州，煤炭资源丰富，是我国南方重要的能源基地。随着数字经济的快速发展，曾经被人戏称为“黑笨粗”的煤矿开采，正在实现从“人控”到“数控”、从“自动”到“智能”的转变。

走进贵州豫能投资有限公司新田煤矿的智能化控制中心内，一面面高清显示器实时显示着井下采煤、掘进、“一通三防”等系统的运转情况。无人值守、远程操控，得益于智能化设备的应用。

新田煤矿有关负责人介绍，作为贵州4个入选全国首批智能化示范煤矿建设的煤矿之一，新田煤矿通过推进信息基础设施、掘进系统、采煤系统等10大项智能化系统建设，建成了50余个智能化子系统，实现了生产、调度、机电等主要专业的在线协同工作，使矿井的智能化综合管理水平和生产力得到显著提升。

“工作面实现自动跟机移架，综采队比过去减少了55人，生产班只要4个人就够了。”新田煤矿综采队队长范冠军说，煤矿智能化建设减人提效显著，以前一个采煤工作面10多个人都忙不过来，现在几个人就够了。

贵州轮胎建成贵州省首个“5G全连接工厂”，航天电子、振华云科等12个项目获批国家数字化转型领域试点示范……2022年4月，贵州省工业和信息化厅等部门联合印发《支持工业领域数字化转型的若干政策措施》提出，贵州将系统性加大对工业领域数字化转型的支持力度。

位于黔南布依族苗族自治州贵定县境内的贵定海螺盘江水泥有限责任公司，是当地的数字化转型重点企业之一。公司先后建成了矿山数字化系统、专家操作系统、智能化巡检系统，减员增效成果明显。

“以石灰石开采为例，通过矿山控制系统进行指挥调度，信息传达更准确、更快捷。”贵定海螺盘江水泥有限责任公司副总经理杜锴说，过去矿石开采、车辆调度等工作都依靠人工进行，矿山数字化系统建成后，相关人员减少了30多人。

贵州工业领域数字化转型取得的成绩，是我国推进工业领域数字化，努力践行高质量发展的真实写照。近年来，采矿、制造、电力、建筑等传统产业“换装前行”，信息化和工业化融合不断走深向实。

从千篇一律到智慧个性，服务业态趋向多元

驾车外出找不到停车位，地下停车场内来回兜圈找车，离场缴费时大排“长龙”……曾经困扰城市居民的众多停车问题，在数字技术的帮助下有了解决办法。

在贵阳市云岩区延安西路的一栋智慧停车楼，记者看到驾驶员将车驶入立体车库升降机轿厢后，便可下车，智慧系统会根据空位情况，自动就近将车辆停好；取车时，车主也只需在智能设备终端的屏幕上按步骤操作，两分钟内系统就会将车辆送回来。

云岩区区长王黔介绍，这是贵州新型城镇化的一个生动缩影，目前当地正在多个停车位供不应求的地点建设类似项目，实现人性化、智能化、效率化管理，缓解交通拥堵、方便市民出行。

山川秀美的贵州还在全力打造世界级旅游目的地，推动旅游产业化。去年3月，国内最大的旅游社区之一马蜂窝国内总部正式落户贵州，并于今年2月完成新一轮融资。

“在逆境中的不断创新，以及在旅游产业互联网方面的率先探索，让我们有信心抓住复苏后的机遇，完成新的跨越。”马蜂窝创始人、CEO陈罡说，“我们将把资金用到内容体系建设和新型供应链重塑中，在为更多年轻用户提供随需应变的旅行决策服务的同时，也将通过数字化工具为旅游目的地和各类旅游业态赋能。”

贵州省大数据发展管理局产业融合处处长孙沛介绍，紧盯资源、客源、服务“三大要素”，围绕“吃住行游购娱”全服务链，当地培育了马蜂窝在内的多家旅游产业数字化转型服务商，精准、高效地满足游客的个性化、智慧化、多元化需求。

目前仅“一码游贵州”服务平台就接入国家A级旅游景区500多家、酒店3.9万余家、商户6.2万多家、特色商品2.4万多种，服务游客3400多万人。

贵州省大数据发展管理局党组书记胡建华表示，当地将继续以“万企融合”为抓手，助力全省新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能，不断推动实体经济转型升级。

(记者向定杰、施钱贵)新华社贵阳5月24日电

(责编：王震、陈键)

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