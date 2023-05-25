记者 刘坤

近日，工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源，在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。

5月17日，我国在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。5G异网漫游是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。工业和信息化部表示，今后将积极稳妥推动5G异网漫游试商用，进一步巩固提升我国5G网络服务能力。

今年以来，我国5G技术和应用发展不断取得新进展，吸引了社会关注的目光。当前，我国5G网络建设进展如何？有哪些新应用、新场景？如何推动“5G+工业互联网”高质量发展？

我国实现“市市通千兆、县县通5G”

日前，在安徽省阜阳市太和县大新镇张路口村邢寨自然村，种粮大户邢东晓在用5G智能手机操控无人机给小麦打农药。

多年来，邢寨村的手机信号非常弱，可谓一座“信号孤岛”。村民们经常打不通电话，无法用手机上网。这对村民们的生产生活影响很大。由于和外界沟通不畅，村里的草莓种植户市场信息滞后，有时一斤少卖好几块钱。村办木材加工厂也因经常接不到客户下单电话，而耽误生意。

手机信号畅通成了乡亲们翘首以盼的事。

今年1月，经过精心选址，邢寨村成功建起了一座高达45米的5G通信基站，解决了当地多年来手机信号弱覆盖问题。

“现在村里新修了5G信号塔，手机信号满格了，我用无人机打农药，不仅提高了效率，也节约了不少成本。”邢东晓笑着说。

要想富、先修路，网络好、富得早。信息时代，不仅要修公路、铁路，也要建5G、宽带等“信息高速路”。

位于四川省凉山州布拖县拉果乡的阿布洛哈村坐落在金沙江大峡谷深处，三面环山，一面临崖。“阿布洛哈”在彝语中意为“高山中的深谷”“人迹罕至的地方”。今年4月，随着当地5G基站的开通，阿布洛哈村正式迈入5G数字时代，当地的彝族老乡也能畅享数字化技术的红利。

放眼全国，各地5G基站建设如火如荼，5G网络建设稳步推进——

上海实现全市16个区5G网络连续覆盖，正持续推进和加强沪上行政村5G网络全覆盖，全面提升农村地区5G网络质量。

浙江已基本实现行政村4G和光纤全覆盖，基本实现重点乡镇5G全覆盖，预计到2025年，县城、乡镇及重点行政村实现5G信号全覆盖。

今年一季度，贵州已建成5G基站8.7万个，今年计划新开工建设400个5G应用场景，推动5G赋能“千行百业”，一批涉及工业、农业、交通等领域的应用场景正加速建设。

西藏已建设5G基站9508个，发展5G用户102.7万户，5G网络实现所有县级行政区主城区及重点乡镇全覆盖。

最新数据显示，截至4月末，我国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%；东、中、西部和东北地区5G基站分别达到128.9万、60.1万、66.6万和17.6万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为26.5%、24.5%、21.4%和24%。

工业和信息化部总工程师、信息通信管理局局长赵志国介绍，我国实现了“市市通千兆”“县县通5G”。同时，电信普遍服务纵深推进，农村偏远地区网络覆盖水平持续提升，5G网络向农村拓展，有力支撑乡村振兴战略。

5G场景应用加快落地持续深化

前段时间，浙江湖州安吉县报福镇石岭村在某平台开设了“石岭共富旅游”账号，邀请主播入驻推荐村里的文旅产业。据介绍，今年4月份以来，“石岭共富旅游”直播间浏览人次破万，销售额超过4万元。

不只是浙江。山西利用5G网络平台把景点搬进了直播间，皇城相府、乔家大院等景区通过5G直播吸引了大量“云游客”。河南5G智慧博物馆项目让文物走上“云端”，拥有了鲜活的“生命”。上海青浦区赵巷镇方夏村引入5G技术，打造智慧农场数字化系统，满足游客在方夏村的一站式出行需求；宝山区罗店镇远景村则通过智慧自治平台“远景村智慧乡村管理系统”实现“一图看全景、一屏管全村”……

如今，5G与人工智能、虚拟现实、增强现实、大数据等技术和应用深度融合，让人们的生活更加智能、便捷。5G+智慧旅游便是典型应用场景之一。

工业和信息化部、文化和旅游部发布的《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》提出，到2025年，5G+智慧旅游应用场景逐步丰富。5G+智慧旅游在旅游服务、管理、营销、体验等场景下应用路径不断明晰，建立起5G+智慧旅游典型应用场景体系。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇，培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。

中国信息通信研究院无线电研究中心副主任潘峰认为，各地探索形成经验，并因地制宜进一步推广，将共创5G+智慧旅游助力乡村振兴的新局面。

除了5G+智慧旅游外，赵志国介绍，我国智慧医疗加快落地，5G+医疗健康应用试点项目中，80%以上已完成5G网络覆盖。智慧教育成效初显，5G在远程互动教学、职业实训等场景应用上持续深化。数字乡村建设稳步推进。

数据显示，截至4月末，我国5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%，占比较上年末提高3.8个百分点。此外，融合应用走深走实，5G应用已覆盖52个国民经济大类，全国5G和千兆光网“双千兆”网络应用案例数超过5万个。

赵志国表示，工业和信息化部将推进5G等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用。

“5G+工业互联网”发展进入快车道

一辆辆无人驾驶的矿卡在矿山中作业，一台台自动质检机器在工厂里化身“质检官”，一架架无人机助力电力巡检……依托5G等新一代信息技术，矿山、纺织、装备、采矿、电力、钢铁等传统产业焕发出数字新生机。

在5G助力下，河南平顶山市某矿井的5G智慧矿山项目，针对矿井地下开采具有高瓦斯、高地温、高地压、高粉尘等特点，实现井下高清视频通话、回传、监控、远程控制掘进机等应用场景，让生产变得更加安全、绿色、智能、高效。

山西省工信厅相关负责人介绍，目前，山西省5G场景应用不断丰富。在智能矿山建设方面，完成全国首套煤矿井下专用5G基站研发，建成了全国首个井下5G测试网络，获得全国首张5G矿用设备防爆证。

“近年来，以5G为代表的新一代信息技术与制造业、交通等实体经济重要领域深度融合。”赵志国说，5G、人工智能等加速渗透至生产核心控制环节，5G工厂建设全面提速，给制造业生产模式和生产形态带来了深刻改变。

今年一季度，工业和信息化部发布了5G工厂、工业互联网园区、公共服务平台等218个工业互联网试点示范项目，打造一批应用实践样板，带动工厂、园区“知网、用网”“敢转、会转”，加快数字化转型。目前，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元，较上年增长15.5%。

“我国‘5G+工业互联网’发展进入快车道，工业互联网在45个国民经济大类中得到应用。”工业和信息化部网络安全管理局一级巡视员周少清说。

此外，中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光认为，我国“5G+工业互联网”正由起步探索阶段迈向深耕细作、规模化发展的关键阶段。当前，产业面临的最大问题之一是供给能力不足。

“在‘广度’的基础上，要继续向‘深度’和‘厚度’发力。”曹蓟光说，今后应加快相关模组研发和产业化，推动应用场景从生产外围环节向工业生产的核心环节延伸。从产业链各环节着手，通过产品和解决方案名录构建，锻长板、补短板、强弱项，夯实“5G+工业互联网”的发展底座。

工业和信息化部副部长张云明指出，5G、工业互联网等新一代信息通信技术创新应用在提高资源配置效率、优化产业组织模式、畅通国内外经济循环等方面具有独特优势，已日益成为推动高质量发展的重要引擎。

张云明表示，我国将深化“5G+工业互联网”融合创新，支撑制造业高端化、智能化、绿色化发展，推动5G、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。

截至4月末，我国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%，5G网络建设稳步推进。

截至4月末，我国5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%。

截至3月底，我国5G应用已覆盖52个国民经济大类，全国5G和千兆光网“双千兆”网络应用案例数超过5万个。

数据来源：工业和信息化部

(责编：申佳平、陈键)

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