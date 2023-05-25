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“氢燃料电池车NEXO是一款‘终极环保车’，在行驶过程中的唯一排放物为水，真正实现零污染、零排放！不仅如此，它在行驶过程中能够过滤99.9%可吸入颗粒物，有效去除PM_2.5以下的超细小粉尘，若10万辆NEXO行驶60分钟，可以净化供400万人一小时呼吸的空气，俨然是一台大型高性能‘空气净化器’。”5月24日，2023中关村论坛展览（科博会）首次开放媒体探访活动，科技日报记者刚步入前沿科技与未来产业展厅的现代汽车展台，就听现代汽车集团（中国）公关部部长吴雁冰如是介绍。

中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台，其中2023中关村论坛展览（科博会）将于5月26日至30日在北京举办。本届科博会由北京市贸促会承办，年度主题为“开放合作·共享未来”，设有前沿科技与未来产业、信息科技与智能制造、绿色双碳、医药健康、数字经济、区域创新合作6个展区。展场设在中关村展示中心及海淀公园路西侧，总面积2.7万平方米，约650家企业机构参展。

记者看到，在展台前，仿人机械臂正一笔一画将一张人脸照片逼真地绘成肖像画。“这是一款AI绘画机器人，将协作机器人与AI算法相结合，可实时拍照绘就人脸草图。这项技术不仅可应用于工业制造，如生产新能源汽车，还可应用于商业服务端，如在康养领域替代技工。”遨博公司产品总监唐冬冬介绍。

在另一个展台，记者在视频展示中看到，一个“具身智能”机器人滑动底座，灵活地用机械臂打开柜门，为主人拿东西。“我们设计的机器人可在几乎不受人为干预的情况下，自主完成日常生活中的复杂操作任务，做到自主规划和主动帮助，为将来实现通用智能体打下坚实的基础。未来，机器人可以真正进入千家万户服务人类，相关技术还可为恶劣环境作业任务和大规模灾害救援等任务提供广泛的应用前景。”北京通用人工智能研究院机器人实验室技术人员刘航欣表示。

无人机展区颇受瞩目的“明星”展品当属联合飞机集团的TD550高原高速无人直升机。展台相关工作人员介绍，“该机型针对高海拔、高寒等高原环境及相关场景需求设计，具有升限高、载重大、适应能力强、高原性能好、可靠性高等优势，可有效补齐高原立体运输短板。”

在医疗手术机器人展位上，术锐单孔手术机器人正在运用独家蛇形臂进行鹌鹑蛋剥壳“手术”。经展台工作人员介绍，术锐蛇形臂拥有最短7cm的展开距离，是目前唯一可以实现经后腹膜入路的单孔机器人，可为众多病症治疗提供更微创的手术方案。

在中国一汽展台，一款电动底盘展品的四个车轮可以90度转动，可以像螃蟹一样横着走，“以后司机泊车不必再为空间小而烦恼，只需横着直接轻松驶入车位。”中国一汽研发总院技术创新管理部部长曹礼军介绍。

骑行减碳、数字人隔空互动、裸眼3D氛围……整个现场，“黑科技”随处可见。

科技办会是论坛一直坚持的特色理念，也是中关村论坛的亮点之一。中关村论坛运营机构中关村国际会展公司科技办会负责人介绍，今年中关村论坛科技办会主要突出三大方向：智慧中关村论坛、绿色中关村论坛、云上中关村论坛。希望此次中关村论坛让所有参与者都能拥有独特体验，带大家看到更多美好生活新样态及未来发展新样貌。

（科技日报北京5月24日电）

(责编：王震、陈键)

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