中国动力电池产业延续高速增长态势
2023年05月25日09:13 | 来源：科技日报
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科技日报北京5月24日电 （记者刘垠）1—4月，中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计91GWh（吉瓦时），同比增长41%，有力支撑了产业绿色转型、低碳发展。这是记者24日从2023世界动力电池大会新闻发布会上获悉的消息。
工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴说，随着新能源汽车产业的快速发展，中国动力电池产业持续提质升级，成为推动全球绿色低碳转型的重要力量。不仅是产品技术稳步提升，动力电池单体能量密度、关键材料研发、系统集成技术等综合性能全面提升，先进产品供给能力也持续加强，麒麟电池、刀片电池、弹夹电池等新产品新技术不断涌现，并快速实现产业化规模化应用。
值得关注的是，动力电池产业生态愈加完善，中国已建成世界最完备的上中下游和后市场为一体的产业链条，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量高达70%以上，动力电池回收利用、梯次利用、材料再生等后产业链体系持续延伸，累计建设动力电池回收服务网点超过1万4千个，基本实现就近回收。
当前，全球新能源汽车产业已进入加快发展新阶段，对动力电池技术创新、质量性能提出更高要求。苗长兴表示，工信部将从加强顶层设计、强化创新驱动、提升安全水平、健全回收利用体系等四方面，加快推动动力电池产业高质量可持续发展。
(责编：王震、陈键)
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