科技日报北京5月24日电 （记者陆成宽）24日，国内首创的重载铁路基础设施智能运维技术正式发布，这是我国智慧重载铁路发展取得的重大突破，将引领我国传统重载铁路进一步向信息化、数字化、智能化转型，有力提高我国重载铁路基础设施运维水平和国际影响力。该技术由国家能源集团朔黄铁路研发。

国家能源集团朔黄铁路是我国“西煤东运”第二大重载煤运通道，是国家能源运输的“大动脉”。近年来，随着运量不断提升，长大编组重载列车实现规模化常态化开行，朔黄铁路原有的基础设施运维模式面临着新的挑战。

“运营维护是保障铁路安全不可或缺的举措，以前我们都是依靠人工、经验来做运维工作，不仅成本高，而且效率低，随着技术的进步，智能化运维必须提上日程。”中国科学院院士、西南交通大学首席教授翟婉明说。为此，国家能源集团在国内外首次立项，系统开展了重载铁路基础设施智能运维项目研究。经过3年的集智攻关、自主创新，成功研发出重载铁路基础设施智能运维技术。

“我们制定了系列基础设施智能运维技术标准和规范，研发了一批基础设施检测监测新技术装备，构建了全生命周期管理的基础设施智能运维技术体系和空天车地一体化的基础设施检测监测体系，建成了融合大数据、智能分析、地理信息服务的智能大脑平台。”国家能源集团朔黄铁路科技部经理孟宪洪说，同时，我们还在基础设施数字孪生技术、状态智能感知技术、智能评估与运维决策技术等方面成功取得突破，在基础设施一体化生产作业管控流程方面进行了革新和优化。

据悉，重载铁路基础设施智能运维技术由智能运维系统和智能大脑平台两部分组成。孟宪洪介绍，智能大脑平台目前已接入既有业务系统19个，形成数据集20余个，研发新算法132余项，构建模型15个，智能运维系统的五大模块可提供近800项应用功能，满足各级用户管理、生产工作需求。

在翟婉明看来，重载铁路基础设施智能运维技术的成功研发意义重大。“朔黄铁路在重载铁路基础设施领域率先实现智能运维，开启了一个技术发展的新方向，对整个行业的发展将起到一定的示范作用。”翟婉明说。

孟宪洪表示，朔黄重载铁路智能运维的研发和应用，突破了基础设施状态智能评估、变化趋势智能预测、检修维护智能决策等关键技术，实现了对基础设施的全覆盖、全时段智能感知，对设备设施服役状态实时监控、及时预警，提高了基础设施运维效率和效益，全面提升了朔黄重载铁路基础设施运维信息化、数字化、智能化水平。

(责编：王震、陈键)

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