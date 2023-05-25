人民网北京5月25日电 （记者李栋）近日，中国农业科学院和国际食物政策研究所联合发布《中国农业产业发展报告2023》和《2023全球粮食政策报告》，对农业强国建设相关产业发展热点问题进行了深入探讨。

其中，《中国农业产业发展报告2023》显示，到2035年，若我国粮食收获、储藏、加工和消费环节损失率分别减少1至3个百分点，实现三大主粮损失率减少40%，可降低三大主粮损失约1100亿斤，相当于粮食减损再造一个千亿斤增产行动。

粮食安全是“国之大者”。中国农业科学院副院长梅旭荣介绍，推动畜牧业高质量发展、保障畜产品安全稳定供应，是加快建设农业强国、夯实国家食物安全基础的现实要求，是提高农牧民增产增收能力、满足城乡居民动物营养需求的强力支点。

报告测算显示，稻谷、小麦和玉米的全产业链损失率分别为26.2%、16.7%和18.1%，约占三大主粮总产量的20.7%。以水稻为例，由于稻米行业普遍存在加工过度情况，水稻在加工环节损耗最多，损耗率高达10.95%。2020年，我国大米加工业的平均出米率为64.5%，粮食减损技术亟待加强。

从实现千亿斤粮食减损路径来看，到2035年，若实现粮食收获、储藏、加工和消费环节损失率分别减少1至3个百分点，收获环节可通过“低损优良品种+高质量农机+熟练农机手+适时收获”减损159亿斤，储藏环节可通过“及时干燥+先进储粮器具+科学储粮方法+降低储粮成本”减损446亿斤，加工环节可通过“推动全谷物加工+适度加工”减损260亿斤，消费环节可通过“培养消费者减损观念+实施餐饮环节减损奖惩措施”减损213亿斤，实现粮食损失降低1078亿斤。

报告还指出，2023年中国农业生产将继续向好，大豆油料扩种持续发力，粮食总产量预计将达到1.38万亿斤，棉糖果生产稳中向好，畜产品和水产品供应稳定，猪肉产量将增至5545万吨。

据了解，今年是中国农业科学院第6次发布《中国农业产业发展报告》。通过深入探讨中国农业产业发展新形势、新问题和新挑战，定量评估模拟农业政策变化和外界冲击对中国农业产业发展影响，为研判未来农业产业发展趋势、完善农业产业发展制度安排与宏观调控提供重要决策参考。

(责编：乔业琼、吕骞)

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