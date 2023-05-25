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国内首创重载铁路基础设施智能运维技术发布

2023年05月25日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国内首创重载铁路基础设施智能运维技术24日正式发布，这标志着我国智慧重载铁路发展取得新进展，将推动我国重载铁路进一步向信息化、数字化、智能化转型，提高我国重载铁路基础设施运维水平。

朔黄铁路原平监控调度中心智能运维人员对智能集中管控平台中的各类生产数据进行监控。受访者供图

重载铁路是指行驶列车总重大、行驶大轴重货车或行车密度和运量特大的铁路。朔黄铁路是我国“西煤东运”第二大重载煤运通道，是国家能源运输的“大动脉”。近年来，随着运量提升，长大编组重载列车实现规模化常态化开行，朔黄铁路原有的基础设施运维模式面临着新的挑战。

专家认为，随着新一轮科技革命和产业变革的发展，大数据、云计算、互联网、人工智能等一系列信息新技术与重载运输业互相融合，对推动重载铁路向着数字化、智能化发展具有重要的作用。

“3年来，我们系统开展了重载铁路基础设施智能运维项目研究，在基础设施数字孪生技术、状态智能感知技术、智能评估与运维决策技术等方面取得新进展，并在基础设施一体化生产作业管控流程方面进行了优化。”国家能源集团朔黄铁路科技部经理孟宪洪介绍，目前，智能大脑平台已接入既有业务系统19个，形成数据集20余个，研发新算法132余项，构建模型15个，智能运维系统的五大模块可提供近800项应用功能，满足各级用户管理、生产工作需求。

在孟宪洪看来，重载铁路基础设施智能运维系统和智能大脑平台建设，弥补了传统运维模式的不足，基础设施维修天窗、人员、设备等资源实现共用，生产作业效率、设备质量保持能力、运营安全保障能力提升，为基础设施设备“状态修”推进提供了技术支撑。

“运行维护是保障铁路安全不可或缺的举措，以前我们都是依靠人工、经验进行运维，劳动量大，成本较高，效率较低。”中国科学院院士、西南交通大学首席教授翟婉明表示，朔黄铁路在重载铁路基础设施领域率先实现智能运维，改变了传统运维方式，开启了一个技术发展新方向，对行业发展起到一定的示范作用。

(责编：乔业琼、吕骞)
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