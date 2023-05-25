人民网北京5月25日电 （焦磊）近日，商务部、国家发展改革委联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，促进家政服务业提质扩容部际联席会议成员单位将从六个方面实施25项具体措施，推进家政服务业提质扩容。

商务部新闻发言人束珏婷5月25日在商务部例行新闻发布会上表示，家政服务标准化是家政服务业质量提升的重要抓手，商务部积极推进该项工作，注重发挥标准支撑引领作用。截至目前，全国已累计出台近300项家政领域的国家标准、行业标准和地方标准，涵盖老年人照料、母婴护理、钟点服务等细分领域。

束珏婷表示，在前期工作基础上，商务部将会同相关部门，积极推进实施家政服务标准化专项行动，指导相关单位加快制订《家庭烹饪服务规范》《家庭日常保洁服务规范》《婴幼儿照护服务规范》等标准，进一步完善家政服务标准化体系。同时，支持打造一批标杆性的地方标准，引导企业积极参与国家级服务业标准化试点项目，培育一批家政服务企业标准“领跑者”。

束珏婷介绍，下一步，商务部将会同促进家政服务业提质扩容部际联席会议成员单位，深入落实2023年工作要点，扎实推进家政服务业提质扩容。

一是牵头开展家政服务员技能升级行动，整合线上线下培训资源，为家政服务员提供免费线上培训，并将培训时长和考核记录纳入家政服务员信用档案；积极配合相关部门，针对性加强家政专业建设，为行业培养和储备更多人才，推动行业“提质”。

二是继续实施“家政兴农”行动，指导各地完善家政供需对接工作机制，促进家政服务员输出地和家政企业对接合作。同时，创新开展线上对接招聘，借助短视频平台开展“家政服务招聘季”活动，缓解家政服务员短缺痛点，推动实现行业“扩容”。

三是持续升级家政服务信用信息平台，强化信用信息共享，增加“家政信用查”手机app在线培训、考核等功能，对接相关部门技能培训数据库，方便消费者通过软件查阅上门家政服务员的必要信息和就业、培训情况，使消费更放心、更安心。

(责编：王仁宏、吕骞)

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