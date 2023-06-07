人民网北京6月7日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，7日，中消协发布了针对培训班退费骗局的消费警示，中消协敦促培训机构经营者务必高度重视消费者个人信息安全，避免发生泄露。

据中消协相关负责介绍，近期，有不法分子以培训班退费名义实施诈骗，危害严重。不法分子先是在培训机构传出疑似业务收缩、资金链断裂的时候跟进，给消费者营造“担心不能退费”的焦虑心理。然后再冒充政府部门、消协组织、培训机构、知名企业、第三方合作机构等，伪造政府部门或企业的红头文件，通过电话或短信说出受害者的详细资料，获得初步信任，进而以可为消费者办理退款为由，诱导消费者为避免损失尽快办理退款，接着不法分子将消费者拉入多人的“退款群”，向消费者提出先支付额外费用再返还退款的要求。其间群里还会有不法分子冒充消费者展示成功退款的成果，引诱消费者落入陷阱，骗取钱财。

对此，中消协提示广大消费者，当接到自称培训机构工作人员或者其他相关单位办理退费的电话、短信、文件时，一定要保持警惕，核实信息、沉着应对。

上述负责人表示，不法分子会利用非法途径获取的个人信息，来获取消费者的信任，然后使消费者陷入焦虑、慌张等情绪中。所以消费者要保持冷静，沉着应对，一切信息应先从企业、政府的官方网站和电话中核对，以权威渠道为准，不轻信对方。遇到不明事项，可以直接到教育部门、市场监管部门、公安机关、消协组织咨询。

上述负责人还表示，不管电信诈骗犯罪分子编造何种理由，设置何种陷阱，最后都会提到钱，诱骗受害人转账。因此，不管什么理由，如果出现提供银行卡账号密码、转账、汇款等要求时，应马上警惕，立即停止。

对于已经上当的消费者，中消协提示，如发觉上当受骗，应及时致电发卡银行（支付机构）客服热线或直接向银行柜面报告欺诈交易，监控银行卡交易或冻结、止付银行卡账户，并及时向公安机关报案，配合公安机关或发卡银行做好调查、举证工作。

同时，中消协还提示广大消费者，身边亲戚朋友之间如有报名培训机构的，要互相提示，共同预防。平时生活中，要注意保护个人信息安全，如有入群、下载注册APP、点击链接、提供手机验证码的要求，一律不要轻信。对于陌生电话、短信，尤其是境外号码要高度警惕，避免上当受骗。

中消协相关负责人表示，中消协还将敦促培训机构经营者务必高度重视消费者个人信息安全，避免发生泄露；同时相关机构应及时澄清、辟谣关于培训班退费的各类虚假信息，方便消费者核实，防止更多的消费者因此落入骗局。

(责编：孙红丽、吕骞)

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