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685人竞逐2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛

2023年06月07日14:12 | 来源：环球网
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原标题：685人竞逐2023阿里巴巴全球数学竞赛决赛

　　一年一度的全球数学尖峰时刻即将到来。6月7日消息，2023阿里巴巴全球数学竞赛公布决赛名单，全球5万多报名者仅有685人入围决赛，占比1.3%。决赛战事将于6月17日在线进行，每年此时，全球数学圈都开始期待新一波未来数学家崭露头角。

　　阿里巴巴全球数学竞赛是全球最大在线数学赛事，自2018年以来已连续举办五届。“阿赛”由中国科学技术协会、阿里巴巴公益、阿里达摩院发起。“阿赛”在数学界首开先河，不设报名门槛、全程在线比赛，最大限度为世界各地的数学爱好者创造了参与空间。

　　中国数学会理事长、中国科学院院士田刚说：“阿里巴巴全球数学竞赛是中国企业独立举办的第一个数学大赛，对于激发大众的数学热情、推动数学教育和中国数学的发展会有重大作用。”

　　阿里巴巴表示，数学是一切自然科学的基础，也是科技进步的强大引擎，阿里坚定持续投入基础科研的初心不变、力度不减。今后，阿里巴巴全球数学竞赛会一届又一届地办下去，与社会各界共同推动数学基础科研和数学人才培养。

　　今年预选赛于4月举行，共有5万多人报名，其中685位选手成功晋级决赛。他们来自19个国家，既有数学强校林立的欧美国家，更有日益重视数学基础教育和基础科研的亚洲国家，中国、新加坡、越南等亚洲7国均有选手晋级。6月17日，选手们将在线连续答题8小时，进行终极角逐。

　　本届大赛继续邀请33位顶尖青年数学家组建命题组，以兼具专业性、开放性和趣味性的赛题，发掘具备创新能力和科研潜力的数学人才。此外，组委会别出心裁，准备了一道面向全社会、没有标准答案的赛题：用数学方式讲述你和数学的故事，引得众多参赛者脑洞大开，用各种方式描绘了抽象数学与现实生活之间千丝万缕的联系。

　　数学是很多人平凡生活中的英雄梦想，“阿赛”的选手也都来自千行百业，他们中有刑警、编剧、律师、焊工、快递员等等，对他们来说，享受数学的快乐比追求名次更重要。天津的快递小哥孙金元报名了今年的比赛，他曾沉迷欧拉常数，在繁忙工作之余，连续用两周时间证明了与欧拉常数相关的13个公式，“数学不会骗你，它非常确定，这道题你没做出来，就是没做出来。”

　　据统计，五届“阿赛”累计吸引25万多人报名，来自于全球70多个国家和地区，遍布全球六大洲，获奖选手覆盖了北京大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、巴黎高师等全球数学顶级高校。每年都有一批数学界的未来之星在“阿赛”崭露头角——北大青年数学家韦东奕是首届赛事的金奖得主之一；第四届赛事的金奖得主姚远和“00后”银奖得主张盛桐，在本科阶段就因解决数学问题“寻找高维空间中的等角线最大值”在数学界四大顶刊之一《数学年刊》发表论文。

(责编：曹淼、李源)
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