人民网北京6月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年1-5月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中，民营企业进出口比重超五成。

数据显示，前5个月，民营企业进出口8.86万亿元，增长13.1%，占我外贸总值的52.8%，比去年同期提升3.9个百分点。其中，出口6.09万亿元，增长16.2%，占出口总值的63.3%；进口2.77万亿元，增长6.8%，占进口总值的38.8%。国有企业进出口2.76万亿元，增长4.7%，占我外贸总值的16.4%。其中，出口7604.5亿元，增长8.8%；进口2万亿元，增长3.2%。同期，外商投资企业进出口5.1万亿元，下降7.6%，占我外贸总值的30.4%。其中，出口2.75万亿元，下降6.8%；进口2.35万亿元，下降8.5%。

(责编：王震、吕骞)

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